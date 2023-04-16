Tufan Erhürman: CTP, ‘ortak aklı’ bulma ve kendi kendini yönetme becerisine ve ehliyetine her zaman inandı

CTP Genel Başkanı Erhürman, "CTP, ‘ortak aklı’ bulma ve kendi kendini yönetme becerisine ve ehliyetine her zaman inandı" dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabından, ülkedeki 11 sendikanın, 4 ekonomik örgütün ve 3 kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşunun ‘Enerjide Ortak Vizyon’ başlıklı bir metini ortaya koyduklarını ifade etti.

“Bu ülkedeki ilgili paydaşlarla bir araya gelinerek enerji stratejik planı oluşturulmadan herhangi bir sözleşme imzalanmaya kalkışılırsa buna karşı birlikte hareket edeceklerini söylüyorlar” değerlendirmesinde bulunan Erhürman, El-Sen’in de bu çerçevede eylemini askıya aldığını ve tüm üyeleriyle birlikte halkın enerji ihtiyacını karşılamak için canını dişine takarak çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

Bazılarının ‘CTP bunun neresinde’ gibi sorular yönelttiğine değinen Erhürman, “Ülkeyi yönettiğini iddia eden kimileri de, bu halkın ortak aklının ortaya çıkacağı diyalog mekanizmalarını kurma becerisini gösterememişken, algı operasyonlarıyla, ülkeyi karanlığa ve kaosa sürükleyen basiretsizliklerini ve beceriksizliklerini örtecek açıklamalar kaleme alma telaşı içine düşüyor” dedi.

Erhürman’ın paylaşımının devamı şu şekilde:

“CTP bunun neresinde diye soruyor kimileri. Ülkeyi yönettiğini iddia eden kimileri de, bu halkın ortak aklının ortaya çıkacağı diyalog mekanizmalarını kurma becerisini gösterememişken, algı operasyonlarıyla, ülkeyi karanlığa ve kaosa sürükleyen basiretsizliklerini ve beceriksizliklerini örtecek açıklamalar kaleme alma telaşı içine düşüyor.

Her şeyden önce CTP, bu halkın kurumsal yapısına, örgütlerine, insan kaynağına, bu halkın "ortak aklı" bulma ve kendi kendini yönetme becerisine ve ehliyetine her zaman inandı ve inanmaya devam ediyor.

CTP, hepsi birbirinden değerli ve önemli 18 örgütün aklının kendisi tarafından belirlendiği iddiasını, bu örgütlerimize ve bu ülkedeki zengin insan kaynağına hakaret sayar.

CTP, toplumu inşa etmekte ortak akla ulaşmanın en önemli değer olduğunun bilinciyle, buradan siyasi bir rant devşirmeye kalkışmaz ve "ben de imza atacağım" talebini dile getirmez ancak 18 örgütün ürettiği ortak aklı saygıyla selamlar ve bu aklın ürettiklerinin takipçisi olacağını bu halka karşı sorumluluklarının ve yükümlülüklerinin bilinciyle deklare eder.

Ve CTP, ülkeyi yönetme iradesi, bu yönde meşruiyeti, becerisi, basireti olmayanlardan bir beklenti içinde değildir.

O nedenle CTP, ortak aklı ortaya çıkarma cesareti ve feraseti gösteren 18 örgüt ve bu yönde görüş belirtecek diğer örgütlerle sürekli temas ve istişare içinde,

Ortak vizyon çerçevesinde enerji strateji planının hazırlanacağını,

KIB-TEK'te ihtiyaç duyulan yatırımların ve bakın onarımların yapılacağını,

KIB-TEK'in siyasetten arındırılmış, uzmanlaşmış, özerkleşmiş bir yönetsel yapıya kavuşturulacağını,

Bu ülkede arz güvenliği olan, ucuz ve çevreci enerjinin sağlanmasına yönelik planın dışına çıkan tüm girişimlere karşı 18 örgüt ve bu planı destekleyecek diğer örgütlerle birlikte hareket edeceğini,

Bu yönde herhangi bir sözleşme ortaya çıkması halinde, Kıbrıs Türk halkıyla birlikte bunun tek yanlı olarak feshedilmesi için gerekli işlemleri yapmaktan kaçınmayacağını taahhüt eder ve kamuoyuna saygı ile duyurur.

Herkese iyi pazarlar...”