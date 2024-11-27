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Tufan Erhürman: CTP, tek başına iktidar hedefiyle yoldadır

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin uzatmalara oynadığını belirterek, “CTP, tek başına iktidar hedefiyle yoldadır” dedi.
Tufan Erhürman: CTP, tek başına iktidar hedefiyle yoldadır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, BRT’de Aziz Karaaziz’in sorularını yanıtladı. Erhürman, adına hükümet diyen yapıdaki krize, erken seçim çağrılarına ve ülkenin genel durumuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Koalisyon “hükümeti” içindeki krizlere değinen Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın erken seçim çağrısına dikkat çekerek, şunları söyledi: “Bu ülkede çok koalisyon hükümeti gördük. Ama ilk kez bir koalisyon ortağı, açıkça erken seçim talep ediyor. Arıklı, 2025’e yeni bir hükümetle girmemiz gerektiğini söyledi. Ancak UBP’den hiçbir tepki gelmedi. Meclis’te yaşananlar, hükümetin kendi içindeki krizin bir fotoğrafıdır. 29 milletvekilinin desteğine sahip olduğunu söyleyen bu yapı, 15 tur boyunca 26 oy sayısına ulaşamadı. 3 geçersiz oy çıktı, yeni sandık kurmak zorunda kaldılar. Ziya Bey neden ‘istifa’ etti? Madem bu iş bitmişti, istifa kararı nereden çıktı? Bu halkın yararına olan, bir an önce değişimin gerçekleşmesidir.”

“FIRTINADA ÜLKEYİ SOSYAL MEDYA YÖNETTİ"

“Hükümetin” kriz yönetimindeki yetersizliğini eleştiren Erhürman, fırtına sırasında yaşananlara işaret etti: “Fırtınada polis, itfaiye, sivil savunma ve belediyeler bütün gücüyle sahadaydı. Ancak kendine hükümet diyen yapıdan tek bir açıklama gelmedi. İlçe kriz merkezleri bile kurulmadı. Bu süreçte ülkeyi sosyal medya yönetti. Bu hükümet artık ülkenin yakasından düşmelidir. Erhürman, Polis Genel Müdürü’nün açıklamalarına da değindi: “Hastanede yaşananlar sonrası bebeğimizi kaybettiğimiz gün, aileye saatlerce haber verilmedi. PGM müdürü, bakanı yalanladı. Bu felaketi yaşatanlar hâlâ hükümetim diye dolaşıyor. Ülke yönetilmiyor.”

"CTP TEK BAŞINA İKTİDARI HEDEFLİYOR"

CTP’nin hedeflerine dair net mesajlar veren Erhürman, “CTP’nin erken seçim talebi ve ivedilik talepleri nettir. Bu ülkeyi yönetmeye talibiz. CTP, tek başına iktidar hedefiyle yoldadır ve bu ülkeyi yöneteceği kesindir” diye konuştu. Ülke ekonomisindeki sıkıntılara değinen Erhürman, özellikle inşaat, turizm ve yükseköğretim sektörlerindeki gerilemeyi vurguladı: “Bu memleket nereden gelir elde eder? Son dönemde inşaat sektörü çok ciddi bir düşüşte. Turizm gelirleri düştü, yükseköğretimde yaşananlar ortada. Güneyden kuzeye akan ekonomi artık kuzeyden güneye akıyor. Lefkoşa’da kahve içmek İtalya’dan daha pahalı. Sayın Arıklı da söyledi; ‘UBP’nin hayatı ucuzlatmak gibi bir niyeti yok.”

"UZATMALARA OYNUYORLAR"

“Hükümet” ortağı Erhan Arıklı’nın erken seçim talebini anımsatan Erhürman, mevcut hükümetin sorunları çözmekten uzak olduğunu belirterek şu çağrıyı yaptı: “29 milletvekili desteği olduğunu iddia eden bir yapı var. Ülkeyi yönetemeyen bir yapı var. Uzatmalara oynuyorlar ama bu uzatmalar halkın zamanını çalmaktan başka bir işe yaramıyor. 2025 bütçesi bu şekilde sürdürülemez. Nüfus sayımı ve nüfus politikası konusunda da 3 yıldır adım atmayan bu “hükümet”, artık ülkenin yakasından düşmelidir.” Kıbrıs müzakerelerine dair de önemli mesajlar veren Erhürman, çok taraflı görüşmelerin olumlu bir adım olduğunu ancak Kıbrıs Türk halkının özne olma kapasitesini kaybetmekte olduğunu ifade etti: “CTP olarak masaya oturmaya hazırız. Ancak bu kez statükoya dönüş olmayacak. Siyasi eşitliği önceden kabul edeceksiniz, takvimli oturacağız ve senelerce sürünmeyeceğiz. Yine karşı tarafın ayak sürümesiyle masa devrilirse, bu statükoya dönüşü kabul etmiyoruz.”

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