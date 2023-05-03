Tufan Erhürman: CTP'ye yakışan bir isim ile seçime katılacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, BRT ekranlarında yayınlanan ve Pembe Paşaoğluları’nın hazırlayıp sunduğu ‘17. Saat’ adlı programa canlı bağlantı ile katılarak, 25 Haziran’da gerçekleştirilecek olan ara seçime yönelik aday belirleme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

CTP’nin adayının muhtemelen en geç gelecek haftanın başında belirlenebileceğini belirten Erhürman, şöyle devam etti:

“Yoğun bir biçimde çalışıyoruz. Çok değerli isimlerle görüşmelerimizi tamamladık sayılır. Şimdi parti içindeki genel prosedürü izleyeceğiz. Dolayısıyla genel olarak parti tabanının da nabzını iyice tutmamız gerekiyor. Biliyorsunuz CTP’de parti içi demokrasi son derece önemlidir. Bütün tabanın sahip çıkacağı bir adayla gideceğimiz bir seçim olacak bu. Bir yandan da ortada şöyle bir gerçeklik var diye düşünüyorum. Elbette bazı partiler adaylarını açıkladı. Bazı isimler halihazırda konuşulmaya başlandı. Şu ana kadar açıklanan ve ismi geçen adayların her biri ile de benim çok yakın ilişkim, dostluğum var. Dolayısıyla herhangi bir adayla ilgili olarak süreç içerisinde CTP olarak bizim çok böyle olumsuz bir şey söyleme ihtimalimiz sanırım yok.”

"CTP'YE YAKIŞAN BİR İSİMLE SEÇİME KATILACAĞIZ"

CTP’ye yakışan bir isimle seçimde yer alacaklarını belirten Tufan Erhürman, “CTP’nin iddiasını ortaya koyan bir isimle seçimde yerimizi alacağız. Şu anda görüştüğümüz arkadaşlarımızın hepsi de bu özellikleri taşıyan insanlar. Ama sonuç itibarı ile seçim X isimle, Y isimle geçecek olan bir seçim değil. Kıbrıs Türk halkı son dönemde neler yaşadığını çok açık bir şekilde biliyor. Bilmek zorunda kalıyor. Kıbrıs Türk halkı son seçimden bu yana bu ülkede neler yaşandığını, nasıl bir istikrarsızlık döneminden geçtiğini biliyor ve yaşıyor” diye konuştu.

"İKİDEN ÇOK ARKADAŞIMIZLA GÖRÜŞÜYORUZ"

“Adaylıkla ilgili ikiden çok arkadaşımızla görüşüyoruz” ifadelerini kullanan Erhürman, şöyle devam etti:

“Adaylıkla ilgili ikiden çok arkadaşımızla görüşüyoruz. En azından öyle bir rakam vereyim size. Ama burada aday adayı gördüğümüz arkadaşlarımızın herhangi biri de bir diğerinin aday olması durumunda elbette bizimle birlikte çalışacak olan arkadaşlar. Çünkü bizim esas hazırlığımız bir milletvekili seçime yönelik değil. Onun yakacağı işaret fişeği sonucu ortaya çıkacak olan erken genel seçimi. Yani 50 adaylı seçime yönelik bir hazırlık içerisindeyiz. Dolayısıyla şu anda aday adayı diye gördüğümüz arkadaşlarımızın muhtemelen hepsi 50 kişilik listemizde de zaten yer alacaklar. Dolayısıyla CTP’nin şu andan itibaren gerek politikaları gerekse kadroları itibarı ile erken seçime yönelmiş, oraya doğru hazırlık yapan, iktidar iddiası ile ortaya çıkan, daha da önemlisi ülkeyi yönetme ve kendi ayakları üzerinde durdurma iddiasıyla ortaya çıkan bir şekle doğru evriliyor. Bizim için önemli olanda o aslında.”

"BİZ MEVZUATA BAĞLI BİR PARTİYİZ"

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Biz mevzuata bağlı bir partiyiz. Dediğim gibi bir ön seçim ihtiyacı ortaya çıkarsa elbette ön seçim yapmaktan hiçbir şekilde kaçmayız. Ama bizi istişarelerimizi şu anda öyle bir ihtimal üzerinden yürütmüyoruz. O ihtimal de ortaya çıkarsa CTP mevzuat ne derse onu yapar. Parti içerisinde, organlarda gündemde olan isimler arasındaki istişareler bizi o noktaya taşırsa ki herkes bir adayın üzerinde hemfikir oluyor ve birlikte yürüyoruz. O zaman zaten tek bir başvuru olacağı için ön seçime ihtiyaç olmaz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"'NEREDEN BU İSMİ BULDUNUZ' DENİLECEK BİR ADAYIMIZ OLMAYACAĞINDAN EMİNİM"

Erhürman, “İsmi geçen arkadaşlarımızın herhangi birinin kamuoyunda sürpriz olarak nitelendirileceğini düşünüyorum. Çünkü ismi geçen tüm arkadaşlarımız bu işi fazlasıyla layıkıyla yapabilecek arkadaşlardır. Sürprizden kastınız bugüne kadar konuşulmamış, basına yansımamış olan biri ise evet öyle bir şey olabilir. Ancak, 'nereden bu ismi buldunuz' denilecek bir adayımızın olmayacağından eminim. Çünkü hepsinin de niteliği ve kamuoyundaki bilinirliği son derece yüksek” dedi.