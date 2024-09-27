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Tufan Erhürman, Eichhorst ve Gotoh ile görüştü

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, New York'ta Kıbrıs çözüm süreci üzerine önemli bir görüşme gerçekleştirdi.
Tufan Erhürman, Eichhorst ve Gotoh ile görüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, New York’ta Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Avrupa ve Asya’dan sorumlu Genel Müdürü Angelina Eichhorst ile görüştü. 26 Eylül Perşembe günü Avrupa Birliği’nin BM nezdindeki Misyonunda gerçekleşen görüşmede, Kıbrıs çözüm sürecine ve bölgesel gelişmelere ilişkin istişarelerde bulunuldu. Görüşmede, Erhürman’a Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros eşlik etti.

ERHÜRMAN İLE GOTOH, KIBRIS ÇÖZÜM SÜRECİNİN GELECEĞİYLE İLGİLİ KONUŞTU

Tufan Erhürman ayrıca, New York temasları çerçevesinde Birleşmiş Milletler Avrupa ve Orta Asya Bölümü Genel Müdürü Kayoko Gotoh ile de görüştü. Görüşmede, Gotoh’a Genel Müdür Yardımcısı Charles Kofi Anyidoho eşlik etti. 26 Eylül Perşembe günü BM Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, bölgesel gelişmeler ışığında Kıbrıs çözüm sürecinin geleceğine ilişkin istişarelerde bulunuldu. Görüşmede, Erhürman’a Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros eşlik etti.

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