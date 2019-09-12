Tufan Erhürman: Hepimize geçmiş olsun…

Eski Başbakan Tufan Erhürman sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

Bu olayı ihtimal dahilinde olan zarardan çok daha azıyla atlatmış olmamız elbette bir teselli kaynağıdır. Ancak başta bölgede ikamet etmekte olanlar olmak üzere tüm yurttaşlarımızın ve ülkemizde misafirimiz olarak bulunan turistlerin yaşadıkları endişe, korku ve maruz kalınan riskler azımsanacak gibi değildir. Onun içindir ki bulduğumuz teselli, olayı tüm boyutlarıyla değerlendirip bir daha böyle olaylar yaşanmaması için almamız gereken tedbirleri hızla uygulamaya koymaktan bizi asla alıkoymamalıdır. Mühimmat depolarının yerleşim ve turizm bölgelerinde bulunmamasını sağlayacak bir planlama yapılması atılması gereken ilk adımdır. Olayla ilgili yapılacak araştırmalar diğer adımları da belirleyecektir. Başta zarar gören insanlarımız ve işletmelerimiz olmak üzere hepimize geçmiş olsun…