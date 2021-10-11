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Tufan Erhürman: “Hükümet” sanki varmış gibi boyundan büyük taleplere devam ediyor

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin 6 Şubat’ta seçimin yapılmasını ifade ettiğini fakat yasa değişikliği önerisi yaptığını da belirterek, “Kimse bizden koltuk değneği olmamızı beklemesin” dedi.
Tufan Erhürman: “Hükümet” sanki varmış gibi boyundan büyük taleplere devam ediyor

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin 6 Şubat’ta seçimin yapılmasını ifade ettiğini fakat yasa değişikliği önerisi yaptığını da belirterek, “Kimse bizden koltuk değneği olmamızı beklemesin” dedi.
 

İşte açıklama;

Nisan dedik, Haziran dedik, Ağustos dedik, Ekim zaten "hükumet programı"nda belirtilen tarihti... Anayasa'nın ve yasanın ihlal edilmesi pahasına Haziran'da yapılması gereken ara seçim pas geçildiği gibi, yukarıdaki tarihler de pas geçildi.

Şimdi, "6 Şubat'ta seçim yapalım ama yasayı değiştirmemize destek verin ki bugünden o tarihe kadar da partizanca vatandaşlığa, istihdama, arazi dağıtımına vb. devam edebilelim" "önerisi" ile geliyorlar.

Meclis'te çoğunluk desteği olmayan, nisap sorununu aşamayan, kurumların ve halkın itibarını yerle bir eden bu "hükumet" sanki varmış gibi boyundan büyük taleplere devam ediyor! Kimse bizden bu felaketi yaratanlara felakete felaket eklesinler diye koltuk değneği olmamızı beklemesin, bekleyemez!!!

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