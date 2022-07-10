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Tufan Erhürman: Hükümetin asgari ücret ödemesi için esnafı ve işletmeleri destekleme niyeti yok

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, belirlenen asgari ücretin ise açlık sınırının da hayat pahalılığının da altında oluğunu ifade ederek, “Belli ki hükümetin asgari ücret ödemesi için esnafı ve işletmeleri destekleme niyeti yok” dedi.
Tufan Erhürman: Hükümetin asgari ücret ödemesi için esnafı ve işletmeleri destekleme niyeti yok

Son altı ayda, tuvalet kağıdı, diş macunu, süt ve sıvı yağdaki artışın yüzde 50'nin, yumurta, ekmek ve dana kıymadaki artışın ise 70'in üzerinde olduğunu ifade eden Erhürman, “Akaryakıtta yüzde 100'e, elektrikte yüzde 200'e yakın artış var” açıklamasında bulundu.

Erhürman, hükümetin belirlediği asgari ücretin ise açlık sınırının da hayat pahalılığının da altında oluğunu belirtti.

Hükümetin asgari ücret ödemesi için esnafı ve işletmeleri destekleme niyetinin olmadığını belirten Ehürman, “Yukarıda saydıklarım kimsenin vazgeçemeyeceği tüketim maddeleri. Ve bayram! Çok daha güzel bayramlar göreceğiz” dedi.

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