  • BIST 10903.37
  • Altın 2524.512
  • Dolar 33.095
  • Euro 35.9534
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAHarris'ten İsrail Başbakanı Netanyahu'ya: 'Gazze'deki savaşın sona erme zamanı geldi'

Tufan Erhürman: Kara duman salıp insanları da doğayı da zehirliyorsunuz

» »
"Kara duman salıp insanları da doğayı da zehirliyorsunuz çünkü akaryakıtı zamanında temin etmiyor, dipte kalanı yakıyorsunuz. Bu yetmiyor, bakım onarımı zamanında yapmıyorsunuz."
Tufan Erhürman: Kara duman salıp insanları da doğayı da zehirliyorsunuz

İşte açıklama;

Kara duman salıp insanları da doğayı da zehirliyorsunuz çünkü akaryakıtı zamanında temin etmiyor, dipte kalanı yakıyorsunuz. Bu yetmiyor, bakım onarımı zamanında yapmıyorsunuz.

Bu da yetmiyor, doğru dürüst yönetmediğiniz, okuduğunuzdan bile şüphe duyduğum anlaşmalara imza attığınız için finansman maliyetlerini durmadan artırıyor, bakım onarımı, gerekli yatırımları yapmadığınız için verimliliği düşürüyor, tüm bunların bedelini hem para, hem elektrik kesintisi şeklinde tüketiciye ödetiyorsunuz.

Muhatabımız atanmış KIB-TEK yönetimi değil. Siyasi sorumluluğu olanlar nerede? Halk hem zehirlenir, hem kazıklanır, hem de elektriksiz kalırken insanlara bir açıklama yapmayı dahi çok görüyor, sizinle görüşüp olan biteni size anlatmak isteyenlerle görüşmüyorsunuz.

Bunları sizden bir beklentimiz olduğu için yazmıyorum. Ölü gözünden yaş beklemiyoruz. Bu halkın olanı biteni, burada yazılanlardan çok daha fazlasını bildiğini bilin istiyorum.

Ve bir şeyi daha bilin: Bu halk çaresiz değil! KIB-TEK'te yatırım yapmak da, bakım onarımları, akaryakıt alımlarını düzenli hale getirmek de, kurumu özerkleştirip, profesyonellerle, konunun uzmanlarıyla yönetmek de zor değil. Yapacağız...

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ Mezunları Dayanışma Derneği'nden Beach Club açıklaması26 Temmuz 2024 Cuma 15:24
  • Görevde ihmalden 1 kişi aleyhine yasal işlem26 Temmuz 2024 Cuma 15:05
  • Yıldırım nedeniyle çıkan yangında 30 dönüm arazi yandı26 Temmuz 2024 Cuma 15:03
  • Nektarin, babutsa, molehiye, domateste limit üstü veya tavsiye dışı ilaç bulundu26 Temmuz 2024 Cuma 15:02
  • Üstel: Sağlıkta dev atılımlara devam edeceğiz26 Temmuz 2024 Cuma 15:01
  • Araçtan silah ve mermi çıktı... Zanlı: Haberim yok26 Temmuz 2024 Cuma 14:49
  • Müdür de bunu yaparsa!26 Temmuz 2024 Cuma 14:47
  • Yarım kilo uyuşturucuyla yakalandılar26 Temmuz 2024 Cuma 14:47
  • Gönyeli'de darp... Zanlı kaçak çıktı26 Temmuz 2024 Cuma 14:46
  • Alayköy'de kavga... Yumruklar konuştu...26 Temmuz 2024 Cuma 14:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti