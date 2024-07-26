Tufan Erhürman: Kara duman salıp insanları da doğayı da zehirliyorsunuz

"Kara duman salıp insanları da doğayı da zehirliyorsunuz çünkü akaryakıtı zamanında temin etmiyor, dipte kalanı yakıyorsunuz. Bu yetmiyor, bakım onarımı zamanında yapmıyorsunuz."

İşte açıklama;

Kara duman salıp insanları da doğayı da zehirliyorsunuz çünkü akaryakıtı zamanında temin etmiyor, dipte kalanı yakıyorsunuz. Bu yetmiyor, bakım onarımı zamanında yapmıyorsunuz.

Bu da yetmiyor, doğru dürüst yönetmediğiniz, okuduğunuzdan bile şüphe duyduğum anlaşmalara imza attığınız için finansman maliyetlerini durmadan artırıyor, bakım onarımı, gerekli yatırımları yapmadığınız için verimliliği düşürüyor, tüm bunların bedelini hem para, hem elektrik kesintisi şeklinde tüketiciye ödetiyorsunuz.

Muhatabımız atanmış KIB-TEK yönetimi değil. Siyasi sorumluluğu olanlar nerede? Halk hem zehirlenir, hem kazıklanır, hem de elektriksiz kalırken insanlara bir açıklama yapmayı dahi çok görüyor, sizinle görüşüp olan biteni size anlatmak isteyenlerle görüşmüyorsunuz.

Bunları sizden bir beklentimiz olduğu için yazmıyorum. Ölü gözünden yaş beklemiyoruz. Bu halkın olanı biteni, burada yazılanlardan çok daha fazlasını bildiğini bilin istiyorum.

Ve bir şeyi daha bilin: Bu halk çaresiz değil! KIB-TEK'te yatırım yapmak da, bakım onarımları, akaryakıt alımlarını düzenli hale getirmek de, kurumu özerkleştirip, profesyonellerle, konunun uzmanlarıyla yönetmek de zor değil. Yapacağız...