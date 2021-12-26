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Tufan Erhürman: Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi modelini hayata geçireceğiz

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Girne Çarşısı ziyaereti sırasında yaptığı konuşmada, “Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi modelini hayata geçireceğiz” dedi.
Tufan Erhürman: Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi modelini hayata geçireceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet dün sabah Girne Çarşısı’nı gezerek yurttaş ve esnafın sorunlarını dinledi.

Erhürman’a çarşı gezisinde milletvekili adayları da eşlik etti. Baldöken Otoparkı’nda buluşan heyet, önce Girne Çarşısı’nı, ardından da liman esnafını ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi modelini hayata geçireceklerini dile getiren CTP lideri Tufan Erhürman, esnafın hem ekonomik kriz, hem de pandemiden dolayı yaşadığı tahribatı gidereceklerini vurguladı.

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