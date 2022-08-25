Tufan Erhürman: Kendinize, Meclis'e ve halka saygınız yok!

"Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı" gündemiyle olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu’nda tasarının madde madde görüşülmesine geçildi.

Kürsüye çıkan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “8 maddede ayrı ayır değişiklik önerisi var. Her yapılan değişiklikte yeni yeni sorunlar var. Belediye tanımı yanlış... Kimse de doğru olduğunu söylemedi” dedi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, yasa tasarısına tepki göstererek, “Göz göre göre bizimle dalga mı geçersiniz? Bizimle dalga geçtiğiniz yeter artık. Türkçe cümle bu şekilde kurulmaz. Yasanın amacı burada yazıldığı gibi değil. Kendi kendinizle de mi dalga geçersiniz? Saat 4'te...” ifadelerini kullandı.

Erhürman, "Gayrı insani bir süreç yok. Kendinize, Meclise ve halka saygınız yok. Hepsini geçtim; kendinize saygınız yok... Bu akşam rezilliğin dibine vurduk. Anayasa Mahkemesi'ne 'Türkçe bozuktur' diye dava açamayız... Bunlar hep tarihe geçecek" diye konuştu.