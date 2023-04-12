Tufan Erhürman: Ne bu halk düşmandır, ne çalışanlar, ne sendikalar, ne de sivil toplum örgütleri!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın sendikalarla ilgili eleştirilerini değerlendirdi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Ne bu halk düşmandır, ne çalışanlar, ne sendikalar, ne de sivil toplum örgütleri” dedi.

Enerji gibi yaşamsal bir alanda bu ülkenin 15 yılını bağlayacak bir karar üretilecekse, bu ülkenin ortak akıl masasını kurmanın aklın yolu olduğuna dikkat çeken Erhürman, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Aceleye gerek olmadığını Sn. Üstel de Meclis kürsüsünden açıkladı. Vakit vardır! Ayrıca bu istişarenin yapılması için çok vakte ihtiyaç da yoktur! Çağırın bu alanın uzmanlarını, bu alanda uzman odaları, sendikaları, ekonomik örgütleri ve ortak aklı bulun.

İşi aynı kabinede olan arkadaşlarınızı suçlamaya kadar vardıran suçlama oyunları bu ülkenin yalnızca bugününü değil, geleceğini de çalmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Bu sorumluluğu boynunuza asar ve bir daha asla boynunuzdan çıkaramazsınız!”