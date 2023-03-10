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Tufan Erhürman: Okullarla ilgili raporu bir an önce paylaşın

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Tufan Erhürman: Okullarla ilgili raporu bir an önce paylaşın
Tufan Erhürman: Okullarla ilgili raporu bir an önce paylaşın

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meteoroloji Dairesi’nin Pazar gününden itibaren bir hafta boyunca sağanak yağmur beklendiğini açıklamasına işaret etti.

CTP lideri Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Namık Kemal Lisesi öğrencilerinin çadırda eğitim görmeye başlamasına dikkat çekti, “Belli ki bu çadır işi öyle de, böyle de olmayacak” dedi.

Erhürman, “Okullarla ilgili raporu bir an önce paylaşın ki ilgili herkes eldeki tüm derslik olanaklarını kullanarak planlamaya yardımcı olabilsin” ifadelerini kullandı.

Erhürman, “Pandemiden sonra bu öğrencilerin plansızlık dolayısıyla bir kez daha kayıplar yaşamak zorunda bırakılması asla kabul edilemez!” açıklamasını yaptı.

 

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