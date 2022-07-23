Tufan Erhürman: Ortada bir 'hükümet' falan yok! Aslında bütün mesele bu!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kamu maaşlarından yapılacak olan kesintiye, asgari ücrete ve KIB-TEK konularına işaret ederek, “Ortada bir 'hükümet' falan yok! Aslında bütün mesele de bu!” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Erhürman, “Başbakanlık'tan yapılan açıklamada "yasa gücünde kararname" söz dizisinin bile "karar hükmünde kararname" şeklinde yanlış yazıldığını görünce, şu yüzde 20 kesinti kararını teknik ayrıntılarıyla birlikte Resmi Gazete'de görelim öyle konuşalım diye bekledik ama bu saate kadar ortada yok!” dedi.

Erhürman, “Aldığımız bilgiye göre, bu konuyla ilgili açıklama yapılmadan önce, üyelerinin maaşlarının kesilmesi öngörülen kamuda örgütlü sendikalarla herhangi bir istişare de yok!” ifadelerini kullandı.

CTP lideri Erhürman, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Bu arada bugün toplanması gereken asgari ücret ile ilgili komisyon, "üyeler yurt dışında olduğu için toplanamadığından" hala ortada kesinleşmiş bir asgari ücret de yok.

Kısa bir süre önce yayımlanan ek bütçede hayat pahalılığı ödeneğinin ödenmesi ile ilgili öngörü varken, öngörülerin neden şaştığına, bu kararın nereden çıktığına ilişkin bilgi de yok.

Yine çok kısa bir süre önce yalnızca KIB-TEK konusunda yapılan "hata"ların maliyeti minimum 80 milyon TL olmuş ve kamu maliyesi bundan ciddi zarar görmüşken ve ek bütçede rasyonel mahalli gelir beklentisinin minimum 3 milyarlık kısmı saklanmışken, bu yapılması planlanan kesintiyle ne kadar "tasarruf" yapılmasının planlandığına dair bir açıklama da yok!

Bu "tasarruf"un özel sektör çalışanları lehine nasıl kullanılmasının planlandığına ilişkin bir açıklama hiç yok!

Hayat pahalılığı ödeneği hayat pahalılığı dolayısıyla alım gücünde oluşan eksilmenin giderilmesi amaçlı olduğuna ve bu uygulama ile orta gelir seviyesindeki pek çok insanın alacağı hayat pahalılığı ödeneği de kuşa döneceğine göre, piyasada oluşacak talep daralmasının nasıl giderileceğine ilişkin bir planlama zaten yok!

Asgari ücretle en alt gelir seviyesinde, bu uygulamayla da sanıldığının aksine, yalnız yüksek gelir seviyesinde değil, orta düzeydeki gelir seviyesinde de yaratılacak ciddi tahribata dair zerre gaile yok!

Sonuç: Çünkü ortada bir "hükümet" falan yok! Aslında bütün mesele de bu!”