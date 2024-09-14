Tufan Erhürman: Pek çok kamu okulu ciddi sorunlarla "öğretime başlayacak"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Pazartesi günü pek çok kamu okulunun ciddi sorunlarla öğretime başlayacağını kaydetti.

İşte açıklama;

Belki Güzellik Yarışması birinciliği kadar ilgimizi çekmiyordur ama Pazartesi günü pek çok kamu okulu ciddi sorunlarla "öğretime başlayacak".

Bu arada özel okullardaki çocuklarımız benzer sorunlarla karşılaşmaksızın, hatta kamu okullarındaki arkadaşlarının yaşadıklarından bihaber okullarına gidecekler.

Ve biz, tüm çocuklarımıza eşit olanaklar sağmanın, fırsat eşitliğini gerçekleştirmenin iç huzuruyla yaşamaya devam edeceğiz...