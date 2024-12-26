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Tufan Erhürman, sendikaların direnişini selamladı

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 30’dan fazla sendikanın direnişini selamladı.
Tufan Erhürman, sendikaların direnişini selamladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile 30’dan fazla sendikanın eylemini selamladı.

Hükümete sert eleştirilen yönelten CTP Lideri Erhürman, “KIB-TEK'te ihalesiz akaryakıt alımı sevdasıyla milyonlarca dolar zarar; Ercan'da ek sözleşmeyle milyonlarca Euro zarar... Bunlar delilli, ispatlı olanlardan sadece ikisi... Sanayi sektörüne, turizm sektörüne, inşaat sektörüne verilen ve günlerce anlattığımız zararlar, yönetimsizliğin güneyde alışveriş yapmaya yönlendirdiği tüketiciler de cabası... Ve "hükumet"in bütün bunların yarattığı ekonomik ve mali sorunları çözme formülü: Grev hakkını Anayasa'ya aykırı şekilde ortadan kaldır, toplu iş sözleşmesi hakkını iğdiş et, hayat pahalılığıyla oyna. Oyna ki sosyal sigorta emeklilerine, asgari ücretlilere kadar herkesin alım gücü daha da düşsün" ifadelerini kullandı. 

Erhürman, "Bu arada kamudan eğitim ve sağlık hizmeti almak her gün daha da zorlaşsın, iş insanları, esnaf dairelerde işini yaptıramasın, nüfus kontrolsüz biçimde artmaya devam etsin, trafikte canlar kaybedilsin, üretici üretimden kopsun, stratejik alanlar da, sermaye de hızla el değiştirsin..." dedi. 

"Bütün bunlar olsun, sen seyret, sonra da "ben seyretmeyeceğim, örgütlü gücümü kullanacağım" deyip sokağa inen 32 sendikanın ve binlerce insanın eylemini nasıl karalayacağının, nasıl görünmez kılacağının hesabını yap" diyen Erhürman, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

"Bu ülkede küçücük çocuklar göç planları yapıyor. Eğitim için yurt dışına giden pırıl pırıl gençlerimiz ülkelerinin, ailelerinin özlemini yüreklerine gömüp buralara dönmüyorlar. Analar, babalar, dedeler, nineler çocuklarımıza yanımıza dönün diyemiyorlar... Bu ülkenin en varlıklı insanlarının dilleri dahi, ben bu ülkede mutluyum demeye varmıyor... Ve siz, hem bütün bu olanın bitenin gailesini dahi çekmeyip, bırakın ülkeyi kendi kendinizi dahi yönetemeyip, hala koltuk/makam/daire kavgasıyla meşgul olup, hem de haklarına sahip çıkmaya çalışan binlerce insanın eylemini algı operasyonları ile karalayacak, görünmez kılacaksınız öyle mi?

"Ülkeyi yönetemedim, kendi kendimi dahi yönetemedim, bari algıyı yöneteyim"... Yok, öyle olmayacak işte... Sendikalarımızın, binlerce insanımızın eylemini, direnişini yürekten selamlıyorum...”

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