Tufan Erhürman sordu: Üç yıl geçmesi mi gerekiyordu?

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya değinerek “Üç yıl geçmesi mi gerekiyordu? Ve hala ‘yapmamız lazım’da mıyız?” diye sordu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un “Kalıcı bir nüfus politikası ve planlaması zamanı gelmiştir. Nüfusumuz kaç olmalı? Bunu bilimsel verilerle ortaya koyup, her alanda planlama yapmak durumundayız" açıklamasına ilişkin paylaşımda bulundu.



Erhürman, İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, CTP olarak bu planlamanın yapılması gerektiğini 3 yıl boyunda vurguladıklarını hatırlatarak, “Üç yıl geçmesi mi gerekiyordu? Ve hala ‘yapmamız lazım’da mıyız?” diye sordu.

Erhürman, “Bu hükümetin görevde olduğu her gün, bu ülke, bu halk için bir kayıptır dediğimizde tam da bunu söylüyoruz işte” ifadelerini kullandı.