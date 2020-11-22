Tufan Erhürman: “Sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz. Hepimize hayırlı olsun...”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümeti kurma görevinin devralmasının ardından sosyal medya üzerinden de açıklama yaptı.

Erhürman, “halkımızın duygularını asla göz ardı etmeden, rasyonel bir yaklaşımla ve sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz. Hepimize hayırlı olsun...” ifadelerini kullandı.

CTP Genel Başkanı Erhürman, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hükumeti kurma görevini devraldık. Demokrasimizin, yönetsel yapımızın ve ekonomimizin yıprandığı bir süreci yaşadık, yaşıyoruz. Halk olarak, ayrışmadan, farklılıklarımıza saygı çerçevesinde, ortak hedeflerimize doğru hızla yürümek ve tahribatı gidermek yükümlülüğümüz var.

Değerlendirmelerimizi ve çalışmalarımızı bu gerçeklik üzerine inşa edecek, halkımızın duygularını asla göz ardı etmeden, rasyonel bir yaklaşımla ve sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz. Hepimize hayırlı olsun...”