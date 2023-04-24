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Tufan Erhürman: TL’deki değer kaybı ihtimali bu ülkede öngörülebilirliği ortadan kaldırıyor

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TL’deki değer kaybı ihtimalinin bu ülkede öngörülebilirliği ortadan kaldırdığına dikkat çekerek, “Ülkenin 5 yıllık ekonomik-sosyal-kültürel kalkınma planı Meclis'ten geçirilmeli derken bu günlerin eninde sonunda geleceğin
Tufan Erhürman: TL’deki değer kaybı ihtimali bu ülkede öngörülebilirliği ortadan kaldırıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türk Lirası'nda (TL) yaşanan değer kaybıyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

CTP Genel Başkanı Erhürman, TL’deki değer kaybı ihtimalinin bu ülkede öngörülebilirliği ortadan kaldırdığını, enflasyonu azdırdığını ve alım gücünü düşürdüğünü belirterek, “Ne kadar görmezden gelseniz, ne kadar erteleseniz fark etmiyor” dedi.

Erhürman’ın açıklamasının devamı şu şekilde:

“Türkiye ile imzalanan protokollerde bu konu mutlaka ele alınmalı, stabil para birimine endeksli muhasebe sistemine geçilmeli, ülkenin 5 yıllık ekonomik-sosyal-kültürel kalkınma planı Meclis'ten geçirilmeli derken bu günlerin eninde sonunda geleceğini biliyorduk!

Kulağının üzerine yatarak buraya kadar!

Mesele haklı çıkmak değil, bu ülkede geleceği sağlam temeller üzerine kurmaktır! Tartışması yok! Üç öngörüyü de hızla hayata geçireceğiz...”

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