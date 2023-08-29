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Tufan Erhürman: Umarım yeni insan hakları sorunları yaratılmaz

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Erhürman, Kıbrıslı Türklere yönelik 14 maddelik bir açılım planından söz edildiğini, bu planda karma evlilikten dünyaya gelen çocuklarla ilgili şartlar olduğunu belirtti.
Tufan Erhürman: Umarım yeni insan hakları sorunları yaratılmaz

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Türklere yönelik 14 maddelik bir açılım planından söz edildiğini, bu planda karma evlilikten dünyaya gelen çocuklarla ilgili şartlar olduğunu belirterek, “Umarım açık bir insan hakları sorununu halledeceğim diye yeni insan hakları sorunları yaratmak söz konusu olmaz” dedi.

İşte açıklama;

Sn. Hristodulidis'in Kıbrıslı Türklere yönelik 14 maddelik bir "açılım planı"ndan söz ediliyor bir süredir.

Doğruluğundan emin değiliz elbette ama özellikle annesi veya babası Türkiye kökenli (veya doğumlu) olan çocuklarımızın vatandaşlık hakkı ile ilgili olarak, ana-babanın nikahının KKTC'den başka bir ülkede gerçekleşmiş olması ya da ana babanın öğrenimleri sırasında tanışmış olması gibi bazı sınırlamalar veya "şartlar" göze çarpıyor haberlerde.

Umarım açık bir insan hakları sorununu halledeceğim diye yeni insan hakları sorunları yaratmak söz konusu olmaz. Çocuklarımızın insan haklarının tanınması için nikahın nerede kıyıldığı ya da ana-babalarının nerede tanışıp evlendikleri gibi saçma sapan kriterler getirmeye kimsenin hakkı yoktur!

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