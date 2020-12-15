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Tufan Erhürman: “Unutmayın ki 'başarı' diye tanımladıklarınızın bedelini bu insanlar ödüyor!”

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, artan koronavirüs vakalarıyla birlikte yeni alınan önlemlere ilişkin açıklama yaptı.
Tufan Erhürman: “Unutmayın ki 'başarı' diye tanımladıklarınızın bedelini bu insanlar ödüyor!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile dün Bilim Üst Kurulu tarafından alınan kararlara değindi.

Erhürman, alınan kararların sektörlerle ve ilgililerin temsilcileriyle görüşmeden alındığını ve hiçbir hazırlık yapmalarına olanak tanınmadan hemen uygulandığına dikkat çekti.

“Dahası yine hep olduğu gibi kararlar durmadan değişiyor. Sonuçta güven sağlanamıyor” ifadelerini kullanan Tufan Erhürman, bu kriz yönetiminin böyle olmayacağını yineleyerek “Birileri sürekli 'başarılarından' söz ediyor. Unutmayın ki sizin kendi 'başarınız' diye tanımladıklarınızın bedelini bu insanlar ödüyor” dedi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Elbette önce sağlık. Eldeki veriler kamu sağlığı için birtakım sınırlamalar getirilmesini zorunlu kılıyorsa bu kararlar verilecek. Ama sonuç şu: Aramızdan birileri kamu sağlığı için çoluğunun çocuğunun rızkından feragat etmek zorunda bırakılıyor. Bu durumda kamunun da toplam gelirlerinden ayrılacak payla onlara destek olması gerekiyor.

Oysa %11'lik prim desteği, 1500 TL'ler ve 2000 TL'lerden bu insanların (bizim ulaşabildiğimiz verilere göre) toplam 255 milyon TL civarında alacağı var. Güneyde çalışan işçilere işe gitme deniyor ama herhangi bir destek yok. Kararlar her zamanki gibi sektörlerle ve ilgililerin temsilcileriyle görüşmeden alınıyor ve hiçbir hazırlık yapmalarına olanak tanınmadan hemen uygulanıyor. Dahası, yine hep olduğu gibi kararlar durmadan değişiyor. Sonuçta güven sağlanamıyor.

Biz kriz yönetimi böyle olmaz dedikçe birileri sürekli "başarılarından" söz ediyor. Unutmayın ki sizin kendi "başarınız" diye tanımladıklarınızın bedelini bu insanlar ödüyor!!!”

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