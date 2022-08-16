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Tufan Erhürman: Üretim sektörünün tamamının sürdürülebilirliğini sağlayacak bir plan çıkarın

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin üreticiyi girdi maliyetlerindeki artış karşısında destekleyecek ve sektörün tamamının sürdürülebilirliğini sağlayacak bir plan çıkarması gerektiğini belirtti.
Tufan Erhürman: Üretim sektörünün tamamının sürdürülebilirliğini sağlayacak bir plan çıkarın

Cumhriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede üretimde yaşanan sorunlarla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

ERHÜRMAN: POLİTİKASIZLIK ÜRETİM SEKTÖRÜNÜ ALLEM GALLEM ETTİ

Girdi maliyetlerinin artması ve üreticiye sürdürülebilirliği sağlayacak desteğin verilmesine ilişkin planların yapılmamasının, uygulanan yanlış politikaların, daha doğrusu politikasızlığın sektörü ‘allem gallem’ ettiğine vurgu yapan Erhürman, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Süt azaldı. Hellim için yaşamsal önemde olan ve artırılacağı söylenen küçükbaş hayvan sayısı da tam tersine azaldı. Tam da bu ortamda sütün Türkiye'ye ihraç edilmesi gündeme geldi. Oysa içerideki imalatçı şu anda süt azlığı nedeniyle kapasitesinin çok çok altında çalışıyor.”

“BİR DE HELLİME BAĞLANAN UMUTLARIN BAŞKA BAHARA KALMASI TABİ...”

Erhürman, bu girdişin toplam sonunucunun ‘hem hayvan üreticisinin, hem imalatçının batması, dahası iç piyasada hem sütün hem de süt ürünlerin daha da pahalılaşması’ anlamı taşıdığını belirterek, “Bir de hellime bağlanan umutların başka bahara kalması tabi” dedi.

Hükümetin bir an önce silkinip kendine gelmesi gerektiğini dile getiren Erhürman, “Tüm tarafları bir masa etrafında toplayın ve ortaya, üreticiyi girdi maliyetlerindeki artış karşısında destekleyecek, sektörün tamamının sürdürülebilirliğini sağlayacak bir plan çıkarın” açıklamasında bulundu.

“ÜRETİMİ BİTİRMEK, KIBRIS TÜRK HALKINI BİTİRMEKTİR!”

Erhürman, üretimin ülke ekonomisi için önemini vurgulayarak, “Üretimi bitirmek, Kıbrıs Türk halkını bitirmektir” ifadelerini kullandı.

 

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