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Tufan Erhürman: Ya “sabotajı” ispat edin ya da istifa edip çekip gidin!

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, dün akşam Teknecik’te yaşananlara ilişkin Başbakan Ünal Üstel’in “Kıb-Tek’e sabotaj yapılıyor” ifadesine işaret ederek, “Ya sabotajı ispat edin ya da istifa edip çekip gidin!” dedi.
Tufan Erhürman: Ya “sabotajı” ispat edin ya da istifa edip çekip gidin!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, dün akşam Teknecik’te yaşananları bugün BRT’de Sonay Orbay’ın hazırlayıp sunduğu “Manşet+” programında değerlendirdi.

Tufan Erhürman, “Gece yarılarına kadar çalışan insanlara ‘şerefsiz’ diyeceksiniz. Bu çalışanlar, hangi koşullarda nasıl çalıyor hepimiz gördük. Ancak, biz CTP olarak bu ülkenin mal varlığına zarar verecek sabotaj girişimlerine kim olursa olsun karşıyız. Böyle bir durum yoksa ve siz bu yaşanan elektrik kesintilerini sabotaj gibi bir kelimeyle açıklamaya çalışıyorsanız, bunun bedelini siz ödemelisiniz ve istifa etmelisiniz” ifadelerini kullandı. Yaşlılar, bebekler ve çocuklar dahil olmak üzere toplumun her kesiminin bu sıcaklar altında yaşadığı sıkıntıları vurgulayan Erhürman, “hükümetin” her konuya olduğu gibi bu duruma karşı da duyarsız olduğunu belirtti.

“YAŞANANLAR KÖTÜ YÖNETİMİN VE İLGİSİZLİĞİN SONUCUDUR”

“Sizin kendi yönetim kurulu başkanınız bile özür dilerken siz bu duruma karşı duyarsızsınız. Bu, kötü yönetimin ve ilgisizliğin sonucudur. Kendi atadıkları kişiler bile ne yapılması gerektiğini anlatırken hükümetin derdi başka yerlerde. Dertlerinin şu an nerede olduğunu herkes biliyor” diyerek “hükümeti” eleştirdi. Erhürman, KIB-TEK mensuplarının günlerdir yakıtın geç geldiğini ve makinelerin zarar gördüğünü dile getirdiğini, fakat “hükümetin” bu şikayetleri görmezden geldiğinin altını çizdi. Yönetim Kurulu Başkanı'nın bile "özür borçluyuz" dediğini hatırlatan Erhürman, “Hükümet, KIB-TEK’e sabotaj yapıldığı iddiasını başbakanlık düzeyinde dile getirdi. Bu iddiaları ispat edemiyorsanız, istifa edip gitmelisiniz. İnsanlara ‘şerefsiz’ diyerek bu topluma bu kadar rezillik yaşatamazsınız” şeklinde konuştu.

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