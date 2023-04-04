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Tufan Erhürman: Yapılan bu halkın geleceğiyle oynamaktır!

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, AKSA'ya yönelik hazırlandığı aktarılan Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı'na işaret ederek, tepki gösterdi. Erhürman, "Yapılan bu halkın geleceğiyle oynamaktır!" dedi.
Tufan Erhürman: Yapılan bu halkın geleceğiyle oynamaktır!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na işaret etti.

CTP lideri Erhürman, AKSA ile imzalanmış olan sözleşmenin süresinin dolmasına bir yıla yakın zaman olduğunu aktararak, “Üstelik sözleşmede üç yıl uzatma opsiyonu da var” dedi.

“Yapılacak olan, bu ülkenin odalarıyla, üniversiteleriyle, bilim insanlarıyla, mühendisleriyle masaya oturmak” diyen Erhürman, şöyle devam etti:

“Elektriği ne zamana kadar fuel oil ile üreteceğimizi, yenilenebilir enerji alanındaki gelişmeleri, KIB-TEK’e yatırım olanaklarını, kurulu gücümüzü, enterkonnekte ihtimallerini, bunların tümünü o masaya yatırmak. Bu masadan özel yatırım ihtiyacı çıkarsa, uluslararası ihaleyle bu ihtiyacı, ihtiyaç süresi dikkate alınarak gidermek. Palas pandıras, ihalesiz, 15 yıllık sözleşme yapmak için yasa çıkarmak değil! Bunun hiçbir makul ve meşru gerekçesi yok! Yapılan bu halkın geleceğiyle oynamaktır!”

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