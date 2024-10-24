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Tufan Erhürman, yaşananları “darbe”

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UBP – YDP – DP Hükümeti, Meclis hukukçularının “geçersizdir” dediği 3 oyu geçerli sayarak önce UBP Milletvekili Ziya Öztürkler’i Resmi Gazete’de karar yayımlayarak Meclis Başkanı ilan etti, ardından da hukuka aykırı şekilde devir – teslim töreni gerçekleş
Tufan Erhürman, yaşananları “darbe”

UBP – YDP – DP Hükümeti, Meclis hukukçularının “geçersizdir” dediği 3 oyu geçerli sayarak önce UBP Milletvekili Ziya Öztürkler’i Resmi Gazete’de karar yayımlayarak Meclis Başkanı ilan etti, ardından da hukuka aykırı şekilde devir – teslim töreni gerçekleştirdi.

Meclis Basın Bürosu, devir – teslim törenini, Öztürkler ve Töre’nin “çiçekli” bir fotoğrafı ile duyurdu. Söz konusu törene basının katılım göstermesine izin verilmedi.

Öte yandan devir – teslim sırasında açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yaşananları “darbe” olarak niteledi, hem Resmi Gazete’deki ilanın hem de devir – teslim töreninin hukuka aykırı olduğunu anlattı.

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