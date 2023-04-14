Tufan Erhürman’dan hükümete: Bu yoldan dönün, diyalog kurun ve ortak aklı arayın

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kamu İhale Yasası’nda yapılmaya çalışılan değişikliğe işaret etti; “Bu yoldan dönün, diyalog kurun ve ortak aklı arayın” dedi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen), AKSA ile yeni sözleşmeye olanak sağlayan Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na karşı başlatmış olduğu eylemin 17’nci gününe girildi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Hastası, çoluğu, çocuğu, bebeği, esnafı... elektriksiz kalan da bu ülkenin insanı, bizim insanımız, Teknecik'te gecenin soğuğunda eylemde olan da” dedi.

Çözümün basit olduğunu, diyalog kurulması gerektiğine işaret eden Erhürman, “Gerçekten ne yapmak istediğinizi de, nasıl yapmak istediğinizi de anlatacaksınız ve bu ülkenin uzmanlarına, ortak aklına güveneceksiniz” açıklamasında bulundu.

Tufan Erhürman açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Ama tabii ki bunu yapabilmek için önce kendinize, ortaya koyduğunuz projeye güvenmeniz gerekiyor. Ortada bilimsel yöntemle çalıştığınız bir proje yokken yine de ‘iş yapmaya’ kalkarsanız sonuç belli:

Ülkeyi kaosa sürüklersiniz, insanlar elektriksiz kalır, siz paniğe kapılıp ona buna saldırmaya, insanları, kurumları ötekileştirmeye, düşmanlaştırmaya başlarsınız ve nihayetinde karanlık bir yola girersiniz.

Bu yolda hayır yok! Bu yoldan dönün, diyalog kurun ve ortak aklı arayın. Başlattığınız ve sebep göstermeden kopardığınız istişare sürecini hareketlendirin. Günü kurtarmak için seçtiğiniz yollar geleceği kaybettirir. Ama geleceği kaybetmeyeceğiz! Çünkü bu halk sizden ibaret değil!”