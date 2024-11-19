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Tufan Erhürman’dan Meclis Başkanlığı Seçimi ve Hükümete Sert Eleştiriler

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanlığı seçim süreci ve hükümetin yönetim becerisine yönelik ağır eleştirilerde bulundu.
Tufan Erhürman’dan Meclis Başkanlığı Seçimi ve Hükümete Sert Eleştiriler

Erhürman’ın açıklamalarında öne çıkan noktalar şu şekilde:
 

  1. Tartışmalı Seçim Süreci:

    • 29 milletvekilinin desteğine sahip olduğunu iddia eden hükümetin, 15 tur boyunca 26 “kabul” oyuna ulaşamaması eleştirildi.
      1. turda üç geçersiz oyun “geçerli” sayılarak, seçilmemiş bir kişinin Meclis Başkanlığı koltuğuna oturtulmak istenmesine karşı ciddi bir direniş gösterildi.

  2. Tepkiler ve Çelişkiler:

    • “Bu oylar geçerlidir, hatta bu oylardaki ‘çift mühürler’ iradenin daha güçlü bir beyanıdır” iddiasıyla halkın aklıyla dalga geçilmeye çalışıldığını belirten Erhürman, bu tutumun sürdürülemediğini vurguladı.
    • Hükümetin, üç farklı adayla 15 tur süren seçimi tamamlayamamasını “kendi kendilerini bile yönetemeyen bir yapı” olarak niteledi.

  3. CTP’ye Yönelik Eleştiriler ve Yanıtlar:

    • CTP’nin Sn. Kutlu Evren’in seçimi için Meclis’i açtığı gerekçesiyle eleştirilmesine rağmen, bir gün sonra Meclis’in açılmadığında “neden açmadınız” denilmesindeki çelişkilere dikkat çekti.
    • Meclis Başkanlığı seçiminde CTP’nin yapıcı tutumunun çarpıtıldığını belirtti ve Ziya Bey’in tekrar aday olduğu 16. turda tüm milletvekillerinin “ret” oyu kullandığını hatırlatarak, “CTP, UBP’ye koltuk değneği oldu” iddialarını yalanladı.

  4. Hükümet Krizi ve Sorumsuzluk:

    • Hükümetin, Meclis Başkanlığı seçiminde yaşanan tıkanıklığı “hükümet krizi” olarak değil, “Meclis krizi” olarak göstermeye çalıştığını ifade etti.
    • Hükümetin, halkın refahı yerine koltuk ve çıkar odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket ettiğini vurguladı.

  5. Mücadele Çağrısı:

    • “Bu zihniyetten kurtulmanın yolu halkın iradesine başvurmaktan geçiyor” diyen Erhürman, sabırla ve öğrenerek mücadeleye devam edeceklerini belirtti.
    • Halkın, ülkenin ve çocukların geleceği için bu kararlılıkla hareket etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Tufan Erhürman’ın açıklamaları, Meclis’teki yönetim krizine ve hükümetin tutumuna yönelik sert bir eleştiri olarak dikkat çekerken, erken seçim çağrısını da yeniden gündeme taşıyor.

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