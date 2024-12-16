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Tufan Erhürman’dan Sert Mesajlar: “Yurtsuzlaşma Sürecine Bir An Önce Dur Denilmeli”

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, son dönemde yabancılara yapılan düzensiz mal satışları, kontrolsüz nüfus artışı ve Kıbrıs Türk halkının giderek artan “yurtsuzlaşma” tehlikesine dikkat çekerek hükümete sert eleştirilerde bulundu.
Tufan Erhürman’dan Sert Mesajlar: “Yurtsuzlaşma Sürecine Bir An Önce Dur Denilmeli”

Tufan Erhürman’dan Sert Mesajlar: “Yurtsuzlaşma Sürecine Bir An Önce Dur Denilmeli”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, son dönemde yabancılara yapılan düzensiz mal satışları, kontrolsüz nüfus artışı ve Kıbrıs Türk halkının giderek artan “yurtsuzlaşma” tehlikesine dikkat çekerek hükümete sert eleştirilerde bulundu. Erhürman, ekonomik ve toplumsal dengeleri tehdit eden bu politikaların uzun vadede telafisi zor zararlar doğuracağını ifade etti.

Erhürman, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Dört yıldır ‘gidilecek köyün minareleri göründü’ diyerek uyarılarımızı yapıyoruz. Yabancılara düzensiz, kuralsız ve uluslararası hukuku görmezden gelen mal satışının, içeride ve dışarıda başımıza iş açacağını defalarca söyledik. Ancak bir yanda ‘yürüyün da korkmayın’ diyenler, öbür yanda ‘yürüyelim de korkmayalım’ diyenler, bu gidişata göz yumdu.”

"Kıbrıs Türk Halkı Yurtsuzlaşıyor"

Erhürman, yabancılara kontrolsüz mal satışının, Kıbrıs Türk halkının ev sahibi olmasını zorlaştırdığına dikkat çekti. Belli bölgelerde hızlı bir yabancılaşmanın yaşandığını, yerli halkın ise çoluğuna çocuğuna ev alamaz hatta kiralayamaz hale geldiğini belirtti. Konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Sanıldı ki bu durum yalnızca alıcıları etkileyecek. Oysa bu politika kontrolsüz nüfus artışını körükledi, Kıbrıs Türk halkı yurtsuzlaştı.”

"Uluslararası Hukukta Güven Kaybı"

CTP lideri, konunun yalnızca iç mesele olarak kalmadığını, uluslararası basında çıkan haberler ve güneyde açılan davaların Kuzey Kıbrıs’ın imajını da zedelediğini söyledi. Hükümetin alelacele ve plansız düzenlemeler yaptığını vurgulayan Erhürman, söz konusu düzenlemelerin CTP tarafından hem komitede hem de genel kurulda reddedildiğini belirtti.

"Büyük Yatırımcıların Rekabet Gücü Tehlikede"

Erhürman, son olarak çıkarılan yasa gücünde kararnameyle yabancı yatırımcılara tanınan yeni hakların, yerli inşaat sektörü yatırımcılarının rekabet gücünü olumsuz etkileyeceğini ifade etti. Şirketlerde %49 hisseye sahip yabancıların yap-sat sektörüne girmesine izin verilmesinin yerli sermayeyi zora sokacağını belirten Erhürman, bu düzenlemenin sermayenin el değiştirme sürecini hızlandıracağını söyledi.

"Yurtsuzlaşmaya Dur Demeliyiz"

CTP Genel Başkanı, Kıbrıs Türk halkının geleceği için bu politikaların bir an önce terk edilmesi gerektiğini vurguladı. Yanlış dış politika ve yönetim anlayışının, halkın varlığını ve kimliğini tehdit ettiğini belirtti:

“Kıbrıs Türk halkı çok zor koşullarda varlığını korudu, korumak zorundadır. Bu yurtsuzlaşma sürecine dur demeliyiz. Aksi takdirde hem içeride hem dışarıda daha başımıza örülecek çok çorap var.”

Tufan Erhürman, hükümete karşı mücadelelerini sürdüreceklerini ve halkın geleceği için doğru politikalar üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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