Tufan Erhürman’dan Tatar’a Sert Tepki: "Bitaraf Cumhurbaşkanı Olan Bitenden Bihaber"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın "CTP kaosa oynuyor" açıklamasına tepki gösterdi. Erhürman, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Tatar’ın ülkenin siyasi gündemindeki gelişmelere duyarsız olduğunu ve tarafsız bir Cumhurbaşkanı gibi hareket etmediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, "CTP kaosa oynuyor. Meclis Başkanı seçildi ve ilan edildi" ifadelerine yanıt veren Erhürman, Tatar’ı "bitaraf Cumhurbaşkanı" olarak nitelendirerek, Cumhurbaşkanının yaşanan olaylara hakim olmadığını ifade etti. Erhürman, Meclis Başkanlığı seçim sürecindeki karmaşanın çözümünde Tatar’ın duyarsız kaldığını ve toplumu daha fazla kutuplaştıran açıklamalarda bulunduğunu iddia etti.

Erhürman’ın açıklamaları, ülkede son dönemde Meclis Başkanlığı seçim sürecinde yaşanan siyasi belirsizliğin ortasında geldi. CTP lideri, Cumhurbaşkanının, toplumun hassasiyetlerini göz ardı ettiğini belirterek, Tatar’ı görevini tarafsızlık ilkesine uygun şekilde yapmaya davet etti. Erhürman’ın açıklamaları, siyasi ortamda tartışmaları derinleştirirken, ülke siyasetinde tarafsızlık ve birlik çağrılarının ne kadar önemli olduğuna işaret ediyor.

Erhürman’ın çıkışı, Cumhurbaşkanlığı makamının toplumun her kesimini kucaklayan bir rol üstlenmesi gerektiği yönündeki eleştirileri de beraberinde getirdi. Meclis Başkanlığı seçiminde yaşanan bu çekişmeli süreç, siyasiler arasında karşılıklı suçlamalara neden olurken, kamuoyunda da geniş yankı uyandırıyor.