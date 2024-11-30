Tufan Erhürman'dan YÖDAK ve Uluslararası İlişkilerle İlgili Sert Eleştiriler

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nun (YÖDAK) uluslararası arenadaki statüsüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erhürman, mevcut yönetimin yanlış politikaları ve ihmalkarlığı nedeniyle YÖDAK’ın Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği’ndeki (ENQA) gözlemci üye statüsünün tehlikeye girdiğini ifade etti.

Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tanınmamışlık ve çözümsüzlük koşullarında kurumlarımızın uluslararası kuruluşlara herhangi bir statüde (gözlemci üyelik, tam üyelik) üye olması hiç de kolay değil." "Dahası, bu yöndeki girişimlerin tümünün Kıbrıs Rum Liderliği'nin engelleme çabalarıyla karşılaştığı malum." "Yükseköğretim bizler açısından çok önemli bir faaliyet alanı ve ekonominin de en önemli unsurlarından biri." "Yükseköğretimde dünyayla iletişim içerisinde olmanın ve kalite odaklı bir vizyonun bu alanın sürdürülebilirliği açısından yaşamsal önemde olduğu, aklı başında her insanın bildiği ve anlatmaya çalıştığı bir şey."

“YÖDAK’ın Statüsü Tehlikede”

Ana çerçevenin bu şekilde olduğuna dikkat çeken Erhürman, YÖDAK’ın ENQA gözlemci üye statüsünün ciddi bir risk altında olduğunu vurguladı:

"Sebep, yükseköğretim alanında yaşanan skandallar ve yükseköğretimin insan kaçakçılığı alanında bir enstrüman olarak kullanıldığı yönündeki iddialar. Uluslararası medyada bu yönde yapılan yayınlar da durumu daha da zora sokuyor."

Erhürman, bu konuda daha önce uyarılarda bulunduklarını hatırlatarak şöyle devam etti:

"Kıbrıs Rum Liderliği'nin bu alanda da girişimleri olduğundan uzunca bir süre önce haberdar olmuş ve gerekli uyarıları yapmıştık. Ama ne oldu? İnşaat ve turizm sektörlerinde yaşananlardan sonra yükseköğretimde de Kıbrıs Rum Liderliği'nin girişimleri 'sonuç vermeye' başladı."

“Uyarılara Kulak Tıkayan Yönetim Zihniyeti”

Erhürman, mevcut yönetimi sert bir dille eleştirerek şunları söyledi:

"Sebep? Her alanda olduğu gibi bu alanda da bütün uyarılara kulak tıkayan ve 'nasılsa bir şey olmaz' diyerek ülkeyi duvara doğru sürüklemeye devam eden 'yönetim zihniyeti'!"

“Dünyadan Kopmayacağız”

Büyük çabalarla elde edilen statünün geri kazanılması için daha fazla emek harcanması gerektiğini vurgulayan Erhürman, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu ülkeyi, kurumlarını, bu halkı dünyayla buluşturmaya çalışanlarla Sarayönü'ne hapsetmeye çalışanlar arasındaki fark bu! Bu halk dünyadan kopmayacak. Yükseköğretimde de, diğer tüm alanlarda da, uluslararası standartlar ve kalite ekseninde dünyayla buluşacak. Size rağmen..."