Tufan Erhürman:“Dün açıklanan Bakanlar Kurulu listesi” nedniyle nisap sağlanamıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, gazeteci Levent Kutay’ın BRT ekranlarında sunduğu “50+1” programına katıldı. Erhürman, UBP’ye mensup vekillerin Meclis’e gelmeme sebeplerinin, “dün açıklanan Bakanlar Kurulu listesi” olduğunu söyledi

DETAY ÖZEL-BARIŞCAN ŞEKERCİ

İşte Erhürman'ın açıklamalarından satır başları:

“Toplantı saat 10.00’da gerçekleşecekti, 12.00 oldu iktidar partileri nisabı sağlayamadı. Muhalefet partileri burada ama Bakanlar Kurulu listesini okuyamıyorlar. Ortadaki sorumsuzluğun haddi hesabı yok”

“Biri çıksın desin ki Olgun Amcaoğlu Maliye Bakanlığı’nda başarısızdı, eğitimde çok başarılı olacak, bu yüzden görevini taşıyoruz. Ya da UBP çıksın desin ki Dursun Oğuz’un Maliye Bakanlığı konusunda uzman olduğunu keşfettik desin”

“Bir dakikalık işi yapmak için 2 saattir bekliyoruz”

''Şu an nisap için iki vekili bekliyoruz. Bundan önce 3-4 vekili bekliyorduk. Bu noktada neyi açıklayabilirsiniz? Bu tavırla mı yönetmeye talip oldular?”

“Memlekette anormal olan ne varsa her şeyin normalleştirmeye çalıştığı bir süreçten geçiyoruz”

“Bu süreçte ne yapıp, ne yapamayacakları bugün çok net bir şekilde, ilk günden ortaya çıktı”