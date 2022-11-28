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Tufan Erhürman’ndan iktidara eleştiri

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, iktidarın yerel seçimlere yönelik açıklamalarını eleştirerek, “Tek sorun, hizmet sunacağınıza inanmayan halkın yerel yönetim seçimlerinde "milli dava" edebiyatına sarıldığınızda size inanacağını sanmanız!” dedi.
Tufan Erhürman’ndan iktidara eleştiri

Cumhuriyetçi Türk Partisi ( CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman  sosyal medya hesabından iktidarı eleştiren paylaşımda bulundu.

Erhürman açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Size yerelde hizmet sunacağız desek, hele de merkezde sunduğumuz ‘hizmet’i yerele de yansıtacağız falan demeye kalksak inanmayacağınızı biliyoruz. Onun için hamasete ve yerel yönetim seçimlerinde de "milli dava" edebiyatına sarılacağız. Çaresiziz"...

Açıklamaların özeti bu aslında! Tek sorun, hizmet sunacağınıza inanmayan halkın yerel yönetim seçimlerinde ‘milli dava’ edebiyatına sarıldığınızda size inanacağını sanmanız!”

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