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Tufan Erhürman:"Ne Tatar'ı ne Sucuoğlu'nu anlayabildim"

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP'nin 'kırmızı çizgimiz' dediği, İçişleri ve Maliye bakanlıkları konusunda yapılan açıklamaları eleştirerek, "Ön şart koyup bizimle görüşmeye mi geleceksiniz? CTP'yi ne sanıyorsunuz" diye konuştu.
Tufan Erhürman:"Ne Tatar'ı ne Sucuoğlu'nu anlayabildim"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Erçin Şahmaran’ın KTV’de sunduğu ‘Objektif’ adlı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"CTP'Yİ NE SANIYORSUNUZ?"

 CTP lideri Erhürman, UBP Genel Başkan Adayı Faiz Sucuoğlu’nun İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın kesinlikle UBP’de olacağı, bu bakanlıkların kırmızı çizgileri olduğuna yönelik açıklamalarına, tepki göstererek, “Siz CTP’yi ne sanıyorsunuz? Bir sürü ön şart koyup bizle görüşmeye mi geleceksiniz” diye konuştu.

UBP’ye saygısı olduğunu, görüşmek isterlerse de kapılarının açık olacağını ancak ön şart koymanın siyasi nezaketsizlik olduğunu söyleyen Erhürman, “Bunlar paldır kuldur her şeyi söylüyor” dedi.

"NE TATAR'I NE SUCUOĞLU'NU ANLAYABİLDİM"

Ön şartlar koyup, teammülerin baypas edildiğini belirten Erhürman, “Ne sayın Tatar’ı ne de Sucuoğlunu anladım.Bu ülkede ne yapılmaya çalışıyor? Bu memleket böyle gitmez” ifadelerini kullandı.

Erhürman, hükümet kurma konusunda CTP’ye tekif gelmesi durumunda parti organlarıyla önce değerlendirme yapılıp, sonra gerekli açıklamanın yapılacağını, şu ana kadar herhangi bir partiyle görüşme gerçekleşmediğini söyledi.

"YOK HÜKMÜNDEKİ BAKANLAR KURULU İLE KARŞI KARŞIYA BIRAKILDIK"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın görevi almadan önce vekalet vermek yerine herhangi bir adaya avantaj sağlamamak için hükümet kurma sürecinin başlayamadığını ifade eden Erhürman, “Ülkeyi yok hükmündeki Bakanlar Kurulu ve sorunlarla karşı karşıya bırakıyorsunuz. O sorunlardan biri de bütçe... Bütçenin meclise sunulması gerekiyor. Ortada başbakan yok, vekili yok...” dedi.

Bu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kutuplaşmaya oynandığını bildiren Erhürman, “Kutuplaştıran taraftan biri kazandı. Radikal politika bana göre, kutuplaşmanın içinde yer almayıp, Cumhurbaşkanlığı sürecindeki 5 yıl içinde projelerin ne olduğunu konuşabilmekti. Bunlar kaynadı gitti. Bunlar kaynadığı için sayın Tatar ‘Maraş konusunda düşüncelerinizi açıklayın, kamuoyu bilsin’ diyor. 50 defa açıkladım” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ‘federasyon konusunda konuşulacak bir şey kalmadı’ tavrını, Rum Lider Anastasiadis’in gökte ararken yerde bulduğuna işaret eden Erhürman, “Anastasiadis, tüm dünyaya ‘ben çözüm istiyordum, Güvenlik Konseyi kararlarına bağlıyım. Kıbrıslı Türkler Çözüm istemiyor’ diyecek. Yaşayacaklarımız bunlardır” dedi.

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