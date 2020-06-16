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Tufan Erhürman:Vaka sayısı artarsa, yeniden kapanacak mıyız?

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Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Birleşik Eylem Komitesi ile bir araya geldi.
Tufan Erhürman:Vaka sayısı artarsa, yeniden kapanacak mıyız?

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Birleşik Eylem Komitesi ile bir araya geldi. 

Görüşmede Genel Sekreter Erdoğan Sorakın da hazır bulundu. Kabulde konuşan Erhürman, ekonomik ve sağlık sorunlarının birbirinden bağımsız olmadığını ve birbiriyle bağlantılı olduğunu vurguladı.

Erhürman, pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte kapanma kararı alındığında hazırlıkların tamamlanması için maksimum çalışma yapılması önerisi sunduklarını ancak bu hazırlıkların yapılmadığını kaydetti.

Bunun kendilerini ekonomik açıdan korkuttuğunu ifade eden Erhürman, 1 Temmuz’da gerçekleşecek olan açılımın ardından vaka sayısı artarsa, yeniden kapanıp kapanılmayacağını merak ettiğini belirtti.

Vaka sayısı artar ve kapanma olmazsa insanların dolaşımının da azalacağını dile getiren Erhürman, hem sağlıkta, hem ekonomide yanlış üstüne yanlış yapılan bir dönemden geçildiğinin altını çizdi.

“İHTİYACIMIZ OLAN DOĞRU DÜRÜST ÇALIŞAN BİR EKONOMİ”

Erhürman konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Maliyeyi korumak için, özel sektörü de desteklemek zorundayız. Kapalı kaldığımız dönemde esnaf ciddi yaralar aldı. 2’nci paket bakalım bu yaralara ne kadar merhem olacak. Bizim ihtiyacımız doğru dürüst çalışılmış bir ekonomi planıdır. Daha fazla etkilenene daha fazla, daha az etkilenene daha az katkı sağlanmalı. Sektörlerin içine girmelisiniz ki, ne kadar yara açıldığını görebilesiniz.”

TULGA: AYAKTA KALMAK İÇİN EYLEMLİLİK ŞART OLDU

Ziyarette Birleşik Eylem Komitesi adına konuşan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, çalışanların ve ailelerinin nefes alıp verebilmeleri ve ayakta kalmak için tüm sektörlerin katılımı ile eylemliliğin şart olduğunu söyledi.

Tulga ayrıca sektöreler olarak iş kayıplarının yüzde 40’lardan başlayarak, yüzde 100’e kadar çıktığını vurguladı.

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