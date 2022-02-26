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Tüfeği Atıp Kaçtı!

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Tüfeği Atıp Kaçtı!
Tüfeği Atıp Kaçtı!

Yedikonuk bölgesinde kanunsuz bir şekilde ava kapalı bölgede avlandığı tespit edilen 40 yaşındaki şahıs olay yerinden tüfeğini atarak kaçtığı bildirildi. Konu ile ilgili Federasyondan yapılan açıklamada konunun polise intikal ettiği ve soruşturba başlatıldığı bildirildi. 

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

Bilgilendirme
Federasyonumuza yapılan ihbar üzerine,
22.02. 2022 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Yedikonuk’ta, Zerdali Pınarı mevkiinde, avlanmaya kapalı günde T.C.A.(E-40)’nın tasarrufunuda bulundurduğu av tüfeği ile kanunsuz olarak avlandığı bölgeye giden Av koruma görevlileri tarafından olay yerinde tesbit edilmiştir. İlgili şahıs bahsi geçen olay esnasında tüfeğini arazi içerisine atarak ayrılmaya çalışmıştır. Av koruyucular tarafından tüfeği bulunarak olay yerine polis çağrılarak teslim edilmiş ve soruşturma başlatılmıştır.

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