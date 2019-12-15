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Tüfekle yanlışlıkla vurduğu kadına, ‘Abla kusura bakma’ deyip kaçtı

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Tüfekle yanlışlıkla vurduğu kadına, ‘Abla kusura bakma’ deyip kaçtı
Tüfekle yanlışlıkla vurduğu kadına, ‘Abla kusura bakma’ deyip kaçtı

Kütahya’da Kadir T., alacaklı olduğu 15 bin lirayı tahsil edemediği H.D.’ye buluştukları yerde tüfekle ateş etti. Saçmalar bu sırada tesadüfen yoldan geçen Melek B.’ye isabet etti. Yaralanan Melek B.’ye “Abla kusura bakma seni yanlışlıkla vurdum” deyip kaçan Kadir T. bir süre sonra teslim oldu.

Kadir T., yeğeni M.A.Y.’nin cezaevinden arkadaşı olan H.D.’ye bir süre önce 15 bin lira borç verdi. Aradan geçen zamanda parasını alamayan Kadir T., yeğeni M.A.Y. ve bir başka yakınıyla birlikte Ziraat Mahallesi Ray Sokak’ta H.D. ile buluşmak için anlaştı. Şüpheli Kadir T. buluşma sırasında yanında getirdiği av tüfeğiyle koşarak H.D.’ye doğru ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmalardan biri tesadüfen olay yerinden geçen Melek B.’ye isabet etti. Melek B. yere yığılırken Kadir T., “Abla kusura bakma yanlışlıkla seni vurdum” diyerek diğer iki kişiyle birlikte kaçtı.

Çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Melek B. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Melek B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıyan Kadir T., bir süre sonra av tüfeğiyle birlikte Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne giderek teslim oldu.

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