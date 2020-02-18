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Tuğçe Kazaz'dan Gezi davası yorumu: Gaza gelip tekrar meydanları doldurmayın; sizi o salladığınız tencere ve tavalarınızda pişirir bu millet

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Tuğçe Kazaz'dan Gezi davası yorumu: Gaza gelip tekrar meydanları doldurmayın; sizi o salladığınız tencere ve tavalarınızda pişirir bu millet
Tuğçe Kazaz'dan Gezi davası yorumu: Gaza gelip tekrar meydanları doldurmayın; sizi o salladığınız tencere ve tavalarınızda pişirir bu millet

Eski manken Tuğçe Kazaz, Gezi Parkı davasında verilen tahliye ve beraat kararlarının ardından sosyal medya hesabından Gezi Parkı eylemlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

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Paylaşımlarıyla dikkati çeken ve dört kez din değiştirmesiyle de bilinen eski manken Kazaz, Gezi Parkı Davası'nda verilen tahliye ve beraat kararlarının ardından Twitter hesabından şunları yazdı: 

"Gezici mahkemeden beraat etse de millet Gezi'yi mahkum etti. Yani gaza gelip tekrar meydanları doldurmayın çünkü bu sefer o meydanlarda sadece Gezici zillet değil ezici millet de olacaktır. Sonra sizi o salladığınız tencere ve tavalarınızda pişirir bu millet. Demedi demeyin." 

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