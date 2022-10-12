Tuğcu: Eylemlilik Sürecimiz Başlamış Bulunmaktadır

İşte açıklama!

El- Sen Yazılı ve Sözlü Tüm Uyarıların Dikkate Alınmamasından Dolayı Eylemlilik Sürecimiz Başlamış Bulunmaktadır. İyi Niyetimizi Hiç Kimse Su istimal Edemez.

“ BİZ UYARDIK SİZ ANLAMADINIZ ”

Kıb-Tek’in içerisine düşürüldüğü olumsuz durumun biran önce son bulması için bugüne kadar yaptığımız yazılı ve sözlü tüm uyarıların dikkate alınmadığı gördük. Kıb-Tek’in sorun üreten bir yapıdan çıkarılıp, çözüm üreten bir yapıya kavuşturulabilmesi için taleplerimizin hayat bulması adına başlatmış olduğumuz eylemlilik sürecinin ilk adımı olarak El-Sen Yönetim Kurulu 13.10.2022 Perşembe günü Saat: 10.00’da Kıb-Tek Merkez binası önünde yaşanan sorunlar ve izlenecek süreçle ilgili olarak basın açıklaması yapılacaktır.

Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur.