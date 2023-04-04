Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-sen) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, elektrik kesintilerini kimin yaptığı hakkında bilgi vermek için bugün El-sen Genel Merkezi’nde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu
Tuğcu: Kesintileri kimin yaptığını açıklayacağız
Yazılı açıklama yapan Tuğcu, Kıb-tek Yönetim Kurulu ve Kıb-tek Müdürü tarafından, yaşanan uzun süreli kesintilerin sebebi olarak El-sen’in hedef gösterildiğini belirtti.
Tuğcu, “Kesintilerin asıl sebebini, kimlerin sabotaj yaptığını ve halkı yanıltarak sendikamızı suçladığını açıklayacağız. Bugün saat 15.30’da El-sen Genel Merkezi’nde yapacağımız basın açıklamamıza tüm basın emekçilerini bekliyoruz” dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.