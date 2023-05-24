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Tuğcu: KTOEÖS Ve KTÖS’ün Onurlu Mücadelesini Selamlıyoruz

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Tuğcu: KTOEÖS Ve KTÖS’ün Onurlu Mücadelesini Selamlıyoruz
Tuğcu: KTOEÖS Ve KTÖS’ün Onurlu Mücadelesini Selamlıyoruz

Eğitimde yaşanmakta olan pek çok soruna rağmen çocuklarımızı iyi bir geleceğe hazırlamak amacıyla büyük bir özveriyle çalışan öğretmenlerimiz, hükümet ettiğini iddia edenlerin yeni bir saldırısıyla karşı karşıyadır.

 

Eğitimde çözüm bekleyen onlarca sorunun ortadan kaldırılması adına üzerine düşeni yerine getirmeyen, okullarımıza ve çocuklarımıza yatırım yapmaktan geri duran hükümetin, bunun yerine bir kaos ortamı yaratarak öğretmenlere yönelik talimatlı dayatmaları hayata geçirmeye çalışmasını  reddediyoruz.

 

El-Sen, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıslı Türkler’in dayatmalarla zapturapt altına alınması çabalarına karşı çıkmaya devam edecektir.

 

Eline geçirdiği her fırsatta bu topluma ihanet etmeyi ‘görev’ addeden, geleceğimizi ‘talimatla’ karartmaya çalışan hükümeti kınar, KTOEÖS ve KTÖS’ün verdiği bu onurlu mücadelede sonuna kadar yanlarında olacağımızı belirtiriz.

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