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Tuğcu’dan Tibuk’a Yanıt: “Beni Arayabilir, Oturup Konuşalım”

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Net Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk’un elektrik kesintilerinin sabotaj olduğu yönündeki açıklamalarına, Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu yanıt verdi.
Tuğcu’dan Tibuk’a Yanıt: “Beni Arayabilir, Oturup Konuşalım”

Tuğcu, Tibuk’a açık çağrıda bulunarak, “Besim Bey, dilediği zaman beni arayabilir. Hatta programın sonunda cep numaramı da vereceğim” dedi. Tuğcu, Tibuk’a, “Eğer benim söylediklerim yalan ise, gelsin konuşalım, oturalım aynı masada” şeklinde bir öneride bulundu.

“İşçilerin Sahibi Bizim Dışımızda Kimse Değil”

Tuğcu, Tibuk’un eleştirilerine yönelik olarak, “Hiç kimse bizim sahibimiz değil, ne Başbakan ne de başka biri” ifadelerini kullandı ve EL-SEN olarak sadece işçilere karşı sorumlu olduklarını vurguladı.

Elektrik Kesintileri ve Sabotaj İddialarına Cevap

Tibuk’un elektrik kesintilerinin sabotaj olduğunu iddia etmesi üzerine Tuğcu, “Sabotajın kimler tarafından yapıldığını biliyorum. Eğer Tibuk da öğrenmek isterse, beni arayabilir” dedi. Ayrıca, Tibuk’un oteller bölgesindeki elektrik kesintilerinin nedenini anlamadığını belirterek, bu bölgenin elektriklerinin üretim yetersizliğinden dolayı ilk kesilen bölgelerden biri olduğunu açıkladı.

“Makinelerin Bakımı Neden Yapılmadı?”

Tuğcu, Tibuk’a yönelik açıklamalarında Başbakan Ünal Üstel’i de eleştirdi. “Bu makinelerin neden bakımının yapılmadığını, neden tamir edilmediğini Başbakan'a sorsaydı” diyerek, elektrik kesintilerinin ve arızaların sebebinin Üstel’in atadığı yönetim ve genel müdür olduğunu savundu.

“Tibuk, Gelip Yerinize Görsün”

Ahmet Tuğcu, Tibuk’a seslenerek, “Siz otellerinizdeki çalışma koşullarını bizim santralimizdeki koşullarla kıyaslamayın. Gelin, bir gün sizi orada misafir edelim, insanların hangi şartlarda çalıştığını görün” dedi. Tuğcu, sözlerini, “Bilmeden, etmeden sendikamızı suçlamayın” diyerek tamamladı.

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