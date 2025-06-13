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Tuğlu, belediye sınırları içerisinde yer alan okulların mezuniyet törenlerine katıldı

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Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, belediye sınırları içerisinde yer alan Konuklar İlkokulu, Çayırova İlkokulu, Kumyalı İlkokulu ve Mehmetçik İlkokulu’nun mezuniyet törenlerine katıldı.
Tuğlu, belediye sınırları içerisinde yer alan okulların mezuniyet törenlerine katıldı

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, belediye sınırları içerisinde yer alan Konuklar İlkokulu, Çayırova İlkokulu, Kumyalı İlkokulu ve Mehmetçik İlkokulu’nun mezuniyet törenlerine katıldı.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, törenlerde yaptığı konuşmalarla hem öğrencilere hem velilere hem de eğitim camiasına seslenen Başkan Tuğlu, gençlerin hayatındaki bu önemli dönüm noktasında onların yanında olmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

Tuğlu mezun olan öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Bugün bir dönemin sonu ama aynı zamanda yeni bir yolculuğun başlangıcıdır. Sizler sadece ailelerinizin değil, bu toprakların da umudusunuz.” dedi.

Tuğlu, öğretmenlere ve velilere de teşekkür ederek, “Evlatlarımızı bilgiyle donatan kıymetli öğretmenlerimize minnettarız. Onları sevgiyle büyüten, sabırla destekleyen ailelerimizi de kutluyorum. Bugün bu başarıda en büyük pay sizlerin,” şeklinde devam etti.

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