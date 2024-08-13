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Tuğlu: Kültürel mirasımızı geleceğe taşımaya devam edeceğiz

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Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, bu yıl büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen festival boyunca sergiledikleri kültürel ve sanatsal zenginliklerle, Mehmetçik’i ve bölgeyi en iyi şekilde temsil ettiklerini kaydetti.
Tuğlu: Kültürel mirasımızı geleceğe taşımaya devam edeceğiz

Tuğlu yaptığı yazılı açıklamada, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi tarafından düzenlenen 62. Mehmetçik Üzüm Festivali'nin tamamlandığını belirterek, değerlendirmede bulundu.

Gerek yerel halk gerekse festivale katılan ziyaretçilerin etkinliklerle unutulmaz anılar biriktirdiklerini ifade eden Tuğlu, şunları kaydetti:

“Özellikle festivalimizin kapanış gecesinde Türkiye’nin ünlü ses sanatçılarından İrem Derici’nin sahne performansı binlerce müzikseveri bir araya getirerek festivale muhteşem bir final yaşattı. Ayrıca, halk dansları gösterilerimiz, geleneksel yemek yarışmamız ve çocuklarımıza yönelik rekreasyon etkinlikleri de katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Bu etkinliklerle sadece eğlenceyi değil, kültürel mirasımızı da yaşatmayı başardık. Festival süresince düzenlediğimiz uluslararası güreş müsabakası ve amatör plaj voleybol turnuvası ise sporun birleştirici gücünü gösterdi ve etkinliklerimize ayrı bir heyecan kattı. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımıza, sponsorlarımıza ve etkinliklere yoğun katılım gösteren siz değerli halkımıza teşekkür ederim. Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi olarak kültürel mirasımızı geleceğe taşımaya ve toplumsal bağlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.”

 

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