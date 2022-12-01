Tuğlu: Mehmetçik ve Büyükkonuk hak ettiği hizmeti alacak

UBP Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan Adayı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, bölge sakinlerinin hak ettiği hizmeti vermek için yola çıktıklarını kaydetti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan Adayı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, belediyelerin bölgede yaşayan insanların günlük yaşamlarını doğrudan etkileyen politikaların oluşturulmasında çok önemli bir role sahip olduğuna dikkat çekti.

Mehmetçik ve Büyükkonuk ve bağlı köylerin büyük potansiyele sahip olduğunu ifade eden Tuğlu, “Bölge sakinlerimize hak ettiği hizmeti verebilmek için coğrafyanın potansiyelini ortaya çıkaracağız” dedi.

Dr. Fatma Çimen Tuğlu, Kıbrıs’ın en eski Türk köylerinden biri olan Mehmetçik beldesinin yıllarca gelişimden, yatırımlardan, kalkınmadan, çevre düzen ve temizliğinden mahrum kalmış durumda olduğuna vurgu yaparak, göreve geldiği zaman bölgeyi bu durumdan kurtaracağının altını çizdi.

Dr. Fatma Çimen Tuğlu, “Eko köy olarak bir marka olmuş Büyükkonuk beldesinin bu özelliğini geliştirmek, bölgeden çıkacak ürünlerin ülke genelinde Pazar bulmasına olanak sağlamak için projeler geliştirdiklerini kaydetti.

Dr. Tuğlu, bölgenin potansiyelini ortaya çıkarıp güçlü bir belediye yaratmayı hedeflediğini ifade ederek, “Bölge insanımızın yüzü 25 Aralık’tan sonra gülmeye başlayacak” diye konuştu.