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Tuğlu: Zorlu süreci bitirdik, şimdi kalkınma zamanı

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Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, mali açıdan belediyeyi iyi bir duruma getirdiklerini kaydederek, “Bölgemizi kalkındırmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.
Tuğlu: Zorlu süreci bitirdik, şimdi kalkınma zamanı

Belediye’den verilen bilgiye göre, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, BRT’nin canlı yayınına konuk oldu. Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nin birleşen bir belediye olduğunu hatırlatan Tuğlu, “Bir yılı tamamladık. Çok da kolay olmadı. Birleşen bir belediye olarak zorlu bir süreçten geçtik ama şu an mali durum olarak çok daha iyi bir durumdayız” dedi. 

Tuğlu, Mehmetçik Büyükkonuk bölgesini daha ileriye götürmek için var güçleri ile çalışacağını vurgulayarak, “Zorlu süreci bitirdik önümüzdeki günlerde bölgemi kalkındırmak için çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

“Mali olarak iyi durumdayız”

Belediye başkanlığına başlarken en büyük endişelerinin mali durum olduğunu ifade eden Tuğlu, “Çünkü çok büyük borç yükü olan bir belediye devralmıştık. Şu an baktığımda belediyemin mali durumu iyi durumda. 30 milyonlara varan borcu aşağılara çektik. Bankalara olan borçların bir kısmını kapattık. Gerisini düzenli olarak ödüyoruz” dedi.

“Bafra’nın turizm markası olmasını hedefliyoruz”

Belediyeye bağlı Bafra Halk Plajının bu yıl uygun fiyatlara vatandaşlara hizmet verdiğini hatırlatan Tuğlu, “Belediyeye ait plajımızı çok iyi bir şekilde işlettik. Atık suyun çevre kirliliğine sebep olma ihtimaline karşı önlemleri aldık. Balık ölümleri için Taşkent Doğa Parkı ile çalıştık. Kendi kuyumuzdan fiskiye sistemiyle oranın oksijenini artıracak önlemlere gittik. Bafra’nın turizm açısından marka olmasını hedefliyoruz. Triatlon Federasyonuyla görüşmemiz var. 19 Mayıs’ta triatlon etkinliği düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.

-“Herkesin özlediği bir eko gün oldu”

Eko Gün’ün dolu dolu geçtiğini belirten Tuğlu, “Herkesin özlediği bir eko gün oldu. Eko gündeki amacımız  doğrultusunda Kıbrıs Türk kültürünü halkımızla buluşturduk. Özellikle kadınlarımız ürünlerini satma fırsatı buldu.  Önümüzdeki mayıs için hazırlıklarımız başlıyor” dedi.

-“Tescillendirme için girişimlerimiz başladı”

Mehmetçik’in üzüm diyarı olduğunu ifade eden Tuğlu, “Üzüm Festivali de dolu dolu geçti. Tüm üreticilerimiz ürünlerini bitirdi. Üzüm sucuğu, üzüm ürünleri, zivaniyanın tescillendirilmesi için girişimlerimiz başladı. Bir dönem üzüm paketleme fabrikası vardı atıl durumda onu tekrar değerlendirme projemiz var. Evdeki kadınlarımızın üretim yapıp satış yapabileceği bir "show room" için girişimde bulunduk. Pine View tesislerinin hizmete kazandırılması için yoğun çaba harcıyoruz” dedi.

Altyapı yatırımları konusunda; Belediyeye bağlı tüm köylerin kaldırım yapımı, drenaj ve ışıklandırma çalışmalarına hız vereceklerini belirten Tuğlu, “Zeybekköy’ün su alt yapısını yenileyeceğiz. Tüm bölgeye hitap edecek yeni bir spor tesisi yapma planımız var, bununla birlikte çocuk parklarımızı yenileyeceğiz. İpek böceği için de ilk adımımızı attık. Şu anda kozalarımız gelecek. Dokuma tezgahlarımız var. Mehmetçik Büyükkonuk bölgesini ülkemizde bir marka yapacağız” dedi

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