  • BIST 5.468,72
  • Altın 1092.69
  • Dolar 18.7136
  • Euro 19.9497
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Tuğlu:Kadın elinin değdiği yerin güzelleşeceğini göstermek istiyorum

» »
KKTC siyasi tarihinde, 36 yıl aradan sonra kadın belediye başkanı seçilerek önemli bir başarıya imza atan Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, “Kadın elinin değdiği yerin güzelleşeceğini göstermek istiyorum” dedi.
Tuğlu:Kadın elinin değdiği yerin güzelleşeceğini göstermek istiyorum

18 yıllık hekimlik hizmetinin ardından siyasete atılma kararı alan Fatma Çimen Tuğlu, 1986 yılında Akıncılar’da seçilen Sevim Akbaş’ın ardından, KKTC’nin ikinci kadın belediye başkanı oldu.

Fatma Çimen Tuğlu bu sabah devir teslim töreninin ardından göreve başladı.

-“Gördüğüm eksiklikleri aşabilmek için aday oldum”

Fatma Çimen Tuğlu, İskele Kaza Mahkemesi’nde mazbata töreni öncesinde ilk röportajını Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine verdi. Soruları yanıtlayan Tuğlu, bölgede yaşayan bir vatandaş olarak gördüğü eksiklikleri, yaşanılan sıkıntıları aşabilmek için aday olduğunu ve kazandığını vurguladı.

Adaylık konusunda çok destek gördüğünü vurgulayan Tuğlu, kadın olduğu için ilk başta ön yargılarla karşılandığını, süreç ilerledikçe ön yargıların kırıldığını, kendisine güvenin arttığını, en çok desteği de kadınlardan aldığını ifade etti.

-“Tüm kadınlarımızın daha güzel yerlere gelmesini istiyorum”

İskele bölgesinde ilk, ülke tarihinde ikinci kadın belediye başkanı olmasıyla ilgili Tuğlu, “Çok mutluyum, kadınlardan çok büyük övgü ve destek aldım, ve ben bu şekilde bütün kadınlarımızın kendilerine güvenerek, bu yolda ilerleyip daha güzel yerlere gelmesini istiyorum” dedi.

“En büyük sorun kalkınma ve işsizlik”

Bölgenin en büyük sorununun kalkınma, işsizlik ve buna bağlı sıkıntılar olduğunu vurgulayan Tuğlu, “Bu bağlamda kalkınma ve yatırımlara yönelik projelerle bölgeye hizmet etmeye çalışacağım” dedi.

Tuğlu, kadınlarla ilgili projeleriyle ilgili olarak da, kadınlara ekonomik özgürlük sağlamak için yapacağı hizmetler olacağını, kadınların ürettiklerini pazarlayabilecekleri projelere öncelik vereceğini söyledi.

Tuğlu kadınların bir çok alanda görev almaları için tüm olanakları sağlayacağını söyledi.

-“Ülkemiz için kadınların her yere eli değmeli”

Tuğlu, kadınların siyasette daha çok yer alması gerektiğine işaret ederek, “Ülkemiz için kadınların her yere elinin değmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Tuğlu, kadınlar siyasete mi ilgisiz, alan mı açılmıyor? sorusunu ise, “Bence ilgilidirler de biraz daha cesaret gerekiyor. O cesaretlerini sağlayıp, kendilerine güvenip bu yola girdikten sonra başaramayacakları hiçbir şey yoktur diye düşünüyorum” diye yanıtladı.

-“İki gün telefonum kilitlendi”

Seçimi kazandıktan sonra çok olumlu tepkiler aldığını belirten Tuğlu, “İki gün telefonum kilitlendi desem yeridir. Çok güzel tepkiler aldım, çok büyük coşkuya karşılandı. Kadınlar çok büyük destek verdi, hep arkamdaydılar. Bir kadının elinin değdiği yerin güzelleşeceğini göstermek istiyorum” şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Asgari ücret ne oldu? Komisyon toplandı... İşte tartışılan rakamlar...29 Aralık 2022 Perşembe 17:33
  • Metin Turunç cezaevine gönderildi29 Aralık 2022 Perşembe 16:39
  • Dava sonuçlandı Gönyeli Belediyesi LTB'ye 20 Milyon ödeyecek29 Aralık 2022 Perşembe 16:03
  • Bu Bir Mahkeme İlanıdır29 Aralık 2022 Perşembe 15:48
  • Bakanlıktan 'tüp gaz' açıklaması29 Aralık 2022 Perşembe 15:41
  • BTHK’da Düzenlenen Törenle Telsim’e 4 G/ 5G Yetkilendirme Belgesi Verildi29 Aralık 2022 Perşembe 15:38
  • Kayıp Şahıslar Komitesi’ne İrlanda Cumhuriyeti’nden 25 bin Euro bağış29 Aralık 2022 Perşembe 15:05
  • Maliye Bakanı Şan, Emeklilerin Dün, Kamu Çalışanlarının İse Bugün Ödendiğini Duyurdu29 Aralık 2022 Perşembe 14:50
  • Maviş: Barış ve Çözümün Adamıza Huzur Getireceği Yeni Bir Yıl Dileriz!29 Aralık 2022 Perşembe 14:30
  • Faika Sirhan Yiğittürk Hayatını Kaybetti29 Aralık 2022 Perşembe 14:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti