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Tuğsan Yazıcı’nın adını yaşatmak adına Aile Çocuk Onkoloji Servisi’ne satranç köşesi armağan edildi

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Aralık 2018’de hayatının kaybeden Tuğsan Yazıcı’nın adını yaşatmak adına ailesi Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi-Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi’ne satranç köşesi armağan etti.
Tuğsan Yazıcı’nın adını yaşatmak adına Aile Çocuk Onkoloji Servisi’ne satranç köşesi armağan edildi

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre,satranç köşesinin tanıtımı dün serviste yapılan karne gününde gerçekleştirildi.

Ailenin köşeyi,  hem Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi’nde tedavi amacıyla uzun birsüre yatan Tuğsan’ın adını yaşatmak hem de serviste yatan tüm çocukların güzel vakit geçirmeleri adına armağan ettiği bildirildi.

Satranç köşesinde, Tuğsan Yazıcı’nın ağzından tüm arkadaşları için yazılmış “Hayat da aslında satranç gibi stratejik bir oyun, hayat oyununda hep kazanmanız dileğimle – Tuğsan Yazıcı’dan tüm çocuklara armağan” şeklindeki bir not da bulunuyor.

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