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TÜİK Başkanı Cahit Şirin bir senesi dolmadan görevden alındı; yerine vekaleten Ahmet Kürşad Dosdoğru atandı

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Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nı (TÜİK) yürüten Cahit Şirin'in yerine Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı. 
TÜİK Başkanı Cahit Şirin bir senesi dolmadan görevden alındı; yerine vekaleten Ahmet Kürşad Dosdoğru atandı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nı (TÜİK) yürüten Cahit Şirin'in yerine Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı. 

22 Mayıs 2020 tarihinde TÜİK Başkanlığı'na atanan Cahit Şirin'in yerine, Başkan Yardımcısı Ahmet Kürşad Dosdoğru atandı. Bu atamayla Cahit Şirin, bir senesi dolmadan görevden alınmış oldu.

7 Kasım 2020’de Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal’ın görevden alınıp yerine Naci Ağbal’ın ve 8 Kasım’da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifası sonrasında yerine Lütfi Elvan’ın atanması sonrasında TÜİK’te de başkan değişimi olabileceği iddia edilmişti.

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