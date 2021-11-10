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TÜİK: Eylül'de işsizlik oranı yüzde 11,5, işsiz sayısı 3 milyon 794 bin kişi oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
TÜİK: Eylül'de işsizlik oranı yüzde 11,5, işsiz sayısı 3 milyon 794 bin kişi oldu

Buna göre Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti; işsiz sayısı 3 milyon 794 bin kişi oldu.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, eylülde bir önceki aya göre 70 bin kişi azalarak 3 milyon 794 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı da 0,3 puan azalışla yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 1,3 puan azaldı.

Tarım dışı işsizlik oranı eylülde bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 13,3 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı eylülde bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 21,5, istihdam oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 32,7 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 41,7 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, bazı aylar itibarıyla işsizlik oranlarında revizyona gidildi. Ağustos ayı işsizlik oranı yüzde 12,1'den yüzde 11,8'e revize edildi.

İstihdam edilenlerin yüzde 17'si tarım, yüzde 21,9'u sanayi, yüzde 6,2'si inşaat, yüzde 54,9'u ise hizmet sektöründe yer aldı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı eylülde bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 21,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,2 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,5 olarak gerçekleşti.

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