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TÜİK Nisan ayı verilerini açıkladı: Sanayi üretiminde önemli düşüş

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TÜİK'in açıkladığı nisan ayı sanayi üretimi verilerine göre sanayi üretiminde yıllık bazda yüzde 4 gerileme yaşandı. Aylık bazda düşüş ise yüzde 1 oldu.
TÜİK Nisan ayı verilerini açıkladı: Sanayi üretiminde önemli düşüş

TÜİK'in açıkladığı nisan ayı sanayi üretimi verilerine göre sanayi üretiminde yıllık bazda gerileme beklentilerin çok üstünde olarak yüzde 4 oldu. Gerilemenin yüzde 2,5 civarı olması bekleniyordu.

Aylık bazda düşüşün ise yüzde 0,1 olması beklenirken, düşüş yüzde 1'e yükseldi.

2019 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,2 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,7 arttı.

Aylık bazda ise 2019 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı.

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