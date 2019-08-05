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TÜİK: Tüketici fiyatları Temmuz'da yüzde 1,36 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre enflasyon yüzde 16,65 oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,65 artış gerçekleştiğini açıkladı.
TÜİK: Tüketici fiyatları Temmuz'da yüzde 1,36 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre enflasyon yüzde 16,65 oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 4,24, konutta yüzde 3,10, eğlence ve kültürde yüzde 1,60 ve lokanta ve otellerde yüzde 1,42 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 3,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 1,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

TÜFE'de, yıllık en fazla artış yüzde 26,93 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 25,41, lokanta ve oteller yüzde 19,85, alkollü içecekler ve tütün yüzde 19,23 ve gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 18,21 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

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